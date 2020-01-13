八卦山咖啡揚名 老農轉型種咖啡 兒子跨海成咖啡講師

彰化市農會今天舉辦農民節模範農民表揚大會，咖啡農張水勝與兒子張智閔榮獲跨世代農業經營經驗分享競賽全國亞軍， 張水勝說，十幾年前轉種咖啡，克服種咖啡的技術問題，再下功夫學烘豆技術，也將種植技術傳承給二個兒子，現在兒子還到大陸、菲律賓等地去指導當地台商及農民種咖啡。

彰化市農會舉辦農民節慶祝大會，包括彰化縣長王惠美、彰化市農會理事長林水木、常務監事張瀚天、總幹事林毓源等人與會，表揚100位傑出農民。

王惠美說，彰化市農會三巨頭非常用心在推廣咖啡、水稻等，縣府也與市農會也積極與網路電子商務平台洽談配合，希望能將彰化好的農產品擴大行銷出去，縣府也輔導農民朝有機無毒農業、及休閒觀光方向發展，將輕旅行帶進遊程中，也要創造讓年輕人願意回來從農的環境。

彰化市農會打響八卦山咖啡名號，去年也獲得農委會10大綠色照顧優良典範潛力獎，林毓源說，希望傑出農民能將他們的技術傳承下去，讓所有農友可以增加收益，而彰化市農會也因去年辦理臺灣國產咖啡評鑑比賽，受農委會肯定，補助咖啡班12台烘培機，今天也辦理成果展示，現場烘豆、品嚐咖啡進行交流。

咖啡農張水勝與兒子張智閔榮獲彰化縣跨代農業經營經驗分享競賽冠軍，再代表彰化參賽也拿下全國亞軍，張水勝說，十幾年前原本種荔枝，但感到每年荔枝從南部開賣，等到中部荔枝成熟時，價格往往都已不好，所以轉型種咖啡。

張水勝從一個不喝咖啡的人，現在已能一眼就可判斷咖啡含水量的咖啡達人，他把種咖啡的技術傳承給次子張智凱，而原本在大陸工作的長子張智閔也回來負責行銷，經營的國村咖啡園的咖啡豆經常得獎。