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扶輪社變裝大遊行 體驗八卦山生態之美

2020-01-12 15:13聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光，彰化縣長王惠美也參與，期望藉由這項活動，讓更多人認識彰化八卦山生態之美。

國際扶輪3462地區總監黃進霖說，這次在台中、彰化、南投中心點的八卦山辦理環保大遊行，號召9個地區的社友，包括海外近30個國家、60位交換學生、及9個學校的合作，希望宣導愛護地球與愛護環境的觀念，活動內容還有彰化南區社帶來薩克斯風及國美扶青弦樂演奏、環境衛生闖關遊戲、反毒宣導、C肝篩檢等。

王惠美說，八卦山的生態豐富，在3-4月有南路鷹，也有紫斑碟，生態非常多樣，感謝黃總監安排這場很有意義的活動，讓大家親近大自然，而縣府努力把八卦山的景點慢慢整理，包括華陽公園及民族新村公園等，另外包括廁所、附近的攤位等，都陸續在規劃整理，希望讓更多人親近八卦山。

扶輪社在過去一年約募集600萬元，其中有一半以上都放在彰化，王惠美感謝西北及彰化中區2個扶輪社對於縣府根除C肝計畫的協助，依彰化縣政府的C肝計畫，預訂3年減半、6年根除，預計110年篩檢25萬人、治療4500人，而去年已篩檢11萬多人，發現C肝人數7600多人，目前治療將近3000人，希望透過C肝篩檢能讓縣民更加健康。

彰化市長林世賢、彰化縣衛生局長葉彥伯、彰化師範大學副校長陳明飛、彰化野鳥學會理事長謝孟霖等人都參加這活動。

國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊...
國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光。照片／彰化縣政府提供
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國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊...
國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光。照片／彰化縣政府提供
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國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光。照片／彰化縣政府提供
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國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光。照片／彰化縣政府提供
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國際扶輪社3462地區今天上午舉辦八卦山生態保護暨扶輪之子變裝大遊行活動，20隊不同造型的變裝隊伍，從國立彰化師範大學寶山校區往返行清宮，沿途吸引民眾目光。照片／彰化縣政府提供
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