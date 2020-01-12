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彰化立委／藍氣勢降 彰縣立委維持1藍3綠

2020-01-12 00:48聯合報 記者林敬家／彰化報導

彰化4選區民進黨陳素月（中）昨晚感謝選民用選票肯定她，未來會更加努力。 記者凌筠...
彰化4選區民進黨陳素月（中）昨晚感謝選民用選票肯定她，未來會更加努力。 記者凌筠婷／攝影
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大選落幕，彰化4個選區立委席次維持1藍3綠，但當選人「大洗牌」，第3選區國民黨謝衣鳳勝出，保住藍營在彰化唯一1席立委，一直被看好的第1選區國民黨立委柯呈枋意外敗北，由民進黨候選人陳秀寶取代；第2、4選區現任民進黨立委黃秀芳、陳素月成功守住「連任保衛戰」。

柯呈枋去年3月參加補選，接棒彰化1選區王惠美當選縣長留下的懸缺，他以形象清新勝出，原本被看好挾帶補選勝利餘威，有連任優勢，卻遭對手陳秀寶逆轉。

彰化1選區國民黨立委柯呈枋連任失敗，向支持者和志工們表達感謝。 記者林宛諭／攝影
彰化1選區國民黨立委柯呈枋連任失敗，向支持者和志工們表達感謝。 記者林宛諭／攝影
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國民黨在2選區提名張翰天，與第4選區蕭景田，兩人基層實力深厚，組織人脈都具優勢，但過往涉入刑案的「黑歷史」頻遭對手攻擊，又未能提出強而有力的政見，影響選民支持意願。

選前藍、綠彰化黨部對於立委席次，各自喊出「坐2搶3望4」的企圖心；地方人士分析，彰化選舉向來藍大於綠，國民黨原本挾著縣市長大勝的餘威，情勢看好，但隨著「反送中」效應，亡國感策略發酵，及國民黨提名不分區立委爭議，整體氣勢逐步下滑，連帶影響地方。

彰化4個選區國民黨候選人，選舉時都與總統候選人韓國瑜互挺，高掛合照看板希望帶動選情，但隨著民進黨氣勢升高，黨中央大咖接連到彰化為黨籍候選人輔選，再祭出政績牌催出中間選民及青年選票，民進黨候選人最終獲得較多選民支持。

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