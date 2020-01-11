親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

排隊人潮湧現 黃敏惠：預估投票率破7成

郭台銘偕曾馨瑩投票 抱怨「印子太濕」小問題應解決

豐原人注意！國豐路這5天封閉施工

2020-01-11 10:51聯合報 記者林佩均／台中即時報導

豐原重要幹道之一的國豐路，交通部高工局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，自1月13日起至17日止(9時至16時)，單向封閉國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線之間），進行主線豐原高架橋臨路側施工，呼籲用路人提早改道通行。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 預計自109年1月13日~1月17日（9時~16時）封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間）封閉期間將進行主線豐原高架橋臨路側場鑄箱型梁模板及支撐架拆組移設作業。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（東勢往國1）：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

二、 提醒事項：

(一) 因應國豐路三段西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打1999（台中市民一碼通）或04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。

台中市警察局豐原分局分局長黃永志表示，國道4號國豐路段工程，施工期間請用路人配合路口員警及義交指揮改以替代道路行駛，封閉期間將增派警力加強交通疏導，請民眾行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛，確保行車安全順暢。

豐原重要幹道之一的國豐路，自1月13日起至17日止(9時至16時)，單向封閉國豐...
豐原重要幹道之一的國豐路，自1月13日起至17日止(9時至16時)，單向封閉國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線之間），進行施工，呼籲用路人提早改道通行。圖／台中市警察局豐原分局提供
分享

替代道路國道

延伸閱讀

小心荷包失血！15日起台61線西濱快中部段均...

春節疏運 南迴改草埔隧道和舊路線互為替代道路

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替...

台61線8處區間測速路段　春節替代道路注意遵...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

天氣好預期投票率不錯 彰化市泰源宮透早就大排長龍

2020-01-11 08:58

投票日湧人潮 民眾八點就到也要等

2020-01-11 10:37

「社福是助力」2扶助戶脫貧

2020-01-10 23:54

彰化南瑤宮搶頭香 改為路跑拜頭香

2020-01-10 23:46

大選熱鬧滾滾日本溫泉鄉物產展粉雪蘋果搶商機

2020-01-10 21:39

彰化南瑤宮除夕搶頭香改路跑 冠軍照拿8888元

2020-01-10 15:43

彰化年節食品檢驗 2件青江菜、大白菜農藥殘留超標

2020-01-10 14:21

彰化10大搶錢測速桿排名 東外環那支1萬8千件榜首

2020-01-10 12:59

影／分局長霸氣：我來送獎品！超萌警察背包婆媽搶翻天

2020-01-10 11:14

真有感！彰化市路邊停車春節不漲價還免費

2020-01-10 10:57

「黑熊來了」特映會限額100名 上午10時公布索票網址

2020-01-10 09:23

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

「投韓國瑜的開嗜睡藥給他」 桃園女醫師臉書留言惹議

2020-01-10 17:56

好消息！南橫公路梅山口至天池13日通車

2020-01-10 12:43

病人欲投韓就給嗜睡藥 急診醫師急解釋只是玩笑話

2020-01-10 19:02

環狀線春節前通車有望？ 北市府：有把握拿到通車函

2020-01-10 16:17

女醫師臉書稱開嗜睡藥給韓粉 衛福部桃園醫院回應了

2020-01-10 18:32

整片「粉紅櫻花海」眼前炸開！平菁街42巷櫻花開7成

2020-01-10 23:58

昇恆昌開賣鼠年玉璽酒 限量引發民眾凌晨排隊搶購

2020-01-10 21:11

彰化10大搶錢測速桿排名 東外環那支1萬8千件榜首

2020-01-10 12:59

流感疫情升溫 高市衛生局籲投票戴口罩做好自我保護

2020-01-10 17:06

嘉縣公教人員年終獎金15日發放 臨時人員薪水20日發放

2020-01-10 16:18

通行近半世紀 高雄中華地下道功成身退

2020-01-10 11:48

因應春節採買 基隆愛四路夜市18日起連16天不收攤營業

2020-01-10 15:24

為順利運回選票 高公局特開放運票「大貨車」走雪隧

2020-01-10 14:49

捷運景安站旁空地新建機車停車場 196格明起開放免費停

2020-01-10 14:22

澎湖尖山電廠機組故障 2.6萬戶停電

2020-01-10 12:34

回家投票！台北轉運站客運班班客滿 返鄉民眾大排長龍

2020-01-10 18:49

環狀線何時通車？北市：有把握春節前獲准

2020-01-10 23:57

高雄農改場評鑑 蓮霧蜜棗選出「冠中冠」

2020-01-10 16:52

雲林一選區選情延燒！張嘉郡、蘇治芬今再互告

2020-01-10 16:48

六龜賞梅住宿有好康 11家旅宿業參與活動

2020-01-10 12:20

台南一早濃霧 以為搶頭香投票 前面已大排長龍

2020-01-11 09:03

台南走春！ 南瀛綠都心、永康公園布置繽紛花海地毯

2020-01-10 14:48

台北茶花展 茶花、櫻花一次滿足

2020-01-10 23:12

新北停車行動支付3月推新優惠 新用戶每筆打88折

2020-01-10 13:41

環狀線中和、橋和、板橋中山公園站 可借YouBike了

2020-01-10 14:37

兩首長見證高雄貨出去 水果外銷量一年成長7成

2020-01-10 16:55

愛心告急！再2周過年 華山年菜募集仍缺4成待捐助

2020-01-10 09:24

養校貓、校犬不稀奇 桃園這兩校養羊還能幫除草

2020-01-11 07:35

影／大選投票今早8點啓動 台東讓選民驗票箱後投票

2020-01-11 08:43

酒駕大修法台南案件銳減 警方深入餐廳宣導出新招

2020-01-10 14:38

政府鼓勵民眾搭高鐵返鄉投票 台南站今午起班班客滿

2020-01-10 18:11

年假出國怕護照來不及送件？ 新北戶所7天辦好

2020-01-10 13:49

彰化南瑤宮除夕搶頭香改路跑 冠軍照拿8888元

2020-01-10 15:43

彰化年節食品檢驗 2件青江菜、大白菜農藥殘留超標

2020-01-10 14:21

雲林二選區謝淑亞控告對手抹黑 劉建國陣營：有所本

2020-01-10 15:56

被說有尿騷味 機捷換新座椅洗刷「臭」名

2020-01-10 22:36

影／總統大選台南首投族多 有人勇敢表態有人低調

2020-01-11 10:57

南橫梅山口-天池 13日通車

2020-01-10 23:01

宜蘭增加22個投開票所 留意別跑錯地方投票

2020-01-10 13:51

迪化商圈年貨大街今開跑 北市府聯合稽查提「5不原則」

2020-01-10 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top