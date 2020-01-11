豐原人注意！國豐路這5天封閉施工

豐原重要幹道之一的國豐路，交通部高工局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，自1月13日起至17日止(9時至16時)，單向封閉國豐路三段(豐勢路至台鐵新山線之間），進行主線豐原高架橋臨路側施工，呼籲用路人提早改道通行。

一、 交通維持管制時段及路段如下：

(一) 預計自109年1月13日~1月17日（9時~16時）封閉國豐路三段西行道路（豐勢路至台鐵新山線之間）封閉期間將進行主線豐原高架橋臨路側場鑄箱型梁模板及支撐架拆組移設作業。

(二) 建議替代道路如下：

1. 替代道路（東勢往國1）：豐勢路2段→豐原大道6段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

二、 提醒事項：

(一) 因應國豐路三段西行道路施工封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打1999（台中市民一碼通）或04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處第二工務所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。