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31分鐘完成投票 馬英九：公投、大選脫鉤是錯誤決定

北市投開票所現人潮 吳怡農全家出動花十多分鐘投完票

天氣好預期投票率不錯 彰化市泰源宮透早就大排長龍

2020-01-11 08:58聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

今天是總統副總統、立法委員選舉投票日，由於太陽出來了，天氣溫暖，彰化市桃源里泰源宮投開票所，8點還沒開始，選民就已大排長龍等著投票，秩序良好，預估投票率應該會高過上屆。

附近民眾表示，由於彰化市桃源里有榮民安養機構，過去每逢選舉，泰源宮總是有拄著枴杖或坐輪椅的老榮民，等著投票，隊伍往往長達四、五十公尺，但隨著老榮民逐漸凋零，目前場面差了許多，但依然還是可以看到老榮民，就算行動不便，也有專車或計程車，並有服務人員扶著，前來投下神聖的一票。

桃源里長曹幸吉說，為了服務前來投票的選民，里辦公室多會提供服務，像給等著投票的老人家安排椅子就坐，但有時選情激烈，為避免困擾，除非主動提出要求，否則會招來不必要的疑慮。

一名老榮民說，如同以前選舉，他習慣7點半就前來排隊了，免得排太長隊伍，但他也感慨隊伍越排越短。

比起前年九合一地方選舉，今天雖是大選，而且競爭激烈，但秩序好了很多，由於天氣很好，預期可以投票率會不錯。

彰化市桃源里泰源宮投開票所，預估投票率應該會高過上屆。記者劉明岩／攝影
彰化市桃源里泰源宮投開票所，預估投票率應該會高過上屆。記者劉明岩／攝影
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還沒8點，選民就已大排長龍等著投票，秩序良好。記者劉明岩／攝影
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選民備好投票單、身分證及印章排隊等候。記者劉明岩／攝影
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預估投票率應該會高過上屆。記者劉明岩／攝影
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