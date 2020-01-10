中科偕新創公司參加美CES展 開創商機並招商

中部科學園區管理局偕同中科加速器、園區企業及中科新創團隊參加美國消費性電子展(CES)，同時舉辦「科學園區聯合招商說明會」宣傳台灣優質產業環境，藉此機會邀請各國廠商來台投資。會中促成中科加速器執行團隊工研院與美國加速器-10X innovation lab簽署合作備忘錄，進一步整合國際新創資源，為台灣新創團隊創造進軍美國市場之基礎。

美國消費性電子展是世界各大廠商展示最新技術及創新產品的旗艦型平台，每年吸引超過3 000家以上來自世界各地的企業參與，為全球最受業界矚目的科技盛會之一。

中科園區廠商合盈光電、經緯航太以及進駐中科加速器之新創團隊云醫智能、聯騏技研等均有參展，透過登上國際舞台行銷創新研發成果與產品，擴大國際市場開發機會，其中云醫智能的產品「iCARE 8in1隨身健康量測儀」於開展當天即展現出優秀的潛能，與美國Saygus公司、挪威Elotec公司及荷蘭公司IDCP簽署MoU或訂單，創造5百萬以上的營業額。

云醫智能創辦人暨執行長林宏志博士表示，目前正繼續開發第二代產品，有信心成為台灣生醫產業的標竿。此外，聯騏技研亦得到CES 2020創新獎(CES 2020 Innovation Awards)。

在聯合招商說明會上，中科加速器執行團隊工研院與美國加速器10X innovation lab簽署合作備忘錄，宣示雙方將合作培育新創並串連國際資源。