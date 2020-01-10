彰化南瑤宮除夕搶頭香改路跑 冠軍照拿8888元

寺廟開春開廟門搶頭香活動越來越盛行，希望新的一年能行大運，但過程中卻常發生推擠、碰撞意外。彰化南瑤宮從民國100年開始舉辦除夕搶插頭香拿獎金活動，在邁入第10年之際，彰化市長林世賢改弦易轍，今年除夕將搶頭香改為 「拜頭香」，並結合路跑，距離從原來30公尺拉長到1.5公里，大家除了可以拜頭香、獎金照發外，也確保安全。

林世賢說，為確保公平性，有意參賽民眾必須事先報名賽跑，而且分成男女組，避免過去女性老是搶到頭香的情況。起跑點和終點都設在南瑤宮廟門口，可有效分散人群，不用再像往年一樣擠在廟門口搶頭香，發生推擠受傷，待集體抵達終點分出勝負後，再待新春開啟廟門，一人一柱清香向彰化媽誠心敬拜祈求新的一年平安如意，提升信眾向心力。

「路跑競賽」的路線規畫是由南瑤宮門前廟埕出發，由南瑤路北上直行抵達旭光路口折返，南下直行到南瑤宮廟門前終點處約1.5公里，男女組前三名，第1名獎金8888元、第2名獎金6666元，第3名獎金5168元。

此次路跑即日起至109年1月23日，報名每名添油香200元並開立感謝狀，還可以獲贈彰化媽樂活毛巾、招財進寶金幣錢母、行車安全紅綾及摸彩券各1份，據了解，已有不少路跑隊躍躍欲試。

南瑤宮同時舉辦「人人攏頭香，人人攏好運」一起拜頭香活動，即日起受理報名限量1000名，邀請民眾一起來開廟門向彰化媽祈求庇佑，迎接萬象更新的新年，報名每名添油香100元並開立感謝狀，贈送恭喜發財金幣錢母、彰化媽傳承香火袋及摸彩券各1份。