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彰化年節食品檢驗 2件青江菜、大白菜農藥殘留超標

2020-01-10 14:21聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣衛生局進行年節食品抽驗，查到2件青江菜、大白菜農藥殘留超標不合格，也有8件網路購物平台食品標示不合格，其中「乳酪絲」網頁廣告宣稱「不添加任何防腐劑」，但卻被檢驗出有防腐劑己二烯酸。

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬表示，衛生局針對食品加工廠、傳統市場、超市、大賣場、食材盤商、年菜餐廳、網路賣場等年節食品進行稽查，共抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬菜、醃漬蔬菜、乾貨、豆製品、糕粿類、堅果類食品及年菜等產品共111件，檢驗結果共2件青江菜、大白菜不合格，違規率1.8%。

其中青江菜來自雲林縣西螺鎮檢出農藥殘留芬普尼0.017ppm(標準：0.001ppm以下)，超標17倍，大白菜來自彰化北斗鎮檢出農藥殘留因滅汀，約超標12倍，不合格的蔬菜都已下架，依違反食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上罰鍰。

林毓芬說，衛生局也抽查網路購物平台食品共190件，有3成廣告內容不符定型化契約規定，主要違規包括無賣家食品登錄字號、無負責廠商資訊及產品有效日期等；另查獲8件食品標示不合格，其中1件「臘肉」的網頁及外包裝標示均無賣家、產品負責廠商及產品資訊，1件「乳酪絲」及1件「黑糖茶磚」檢出防腐劑己二烯酸，但外包裝無標示含防腐劑，且「乳酪絲」網頁廣告還宣稱「不添加任何加防腐劑」，涉及標示及廣告不實，可處4萬元以上，400萬元以下罰鍰。

林毓芬也提醒民眾，為免青菜有農藥殘留，清洗蔬菜可先以清水浸泡，再以流動清水沖洗。愈來愈多民眾會購買網路平台食品，也要注意不要相信太誇張廣告，要查看食品登錄字號，網頁產品訊息要完整，要有廠商名稱、地址、電話，成分、有效日期、原產地等，交易紀錄要保留，若有消費糾紛也可撥打1950尋求消保官協助。

而年貨採買也要觀察外觀色澤風味要自然，包裝產品標示要完整，散裝食品來源要清楚，及採買環境要清潔衛生等。

彰化縣衛生局進行年節食品抽驗，查到2件青江菜、大白菜農藥殘留超標不合格，也有8件...
彰化縣衛生局進行年節食品抽驗，查到2件青江菜、大白菜農藥殘留超標不合格，也有8件網路購物平台食品標示不合格，其中「乳酪絲」網頁廣告宣稱「不添加任何防腐劑」，但卻被檢驗出有防腐劑己二烯酸。圖／彰化衛生局提供
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衛生局廣告不實防腐劑

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