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彰化10大搶錢測速桿排名 東外環那支1萬8千件榜首

2020-01-10 12:59聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣目前在一般道路共有59處地點設置固定測速桿，據縣警局交通隊統計108年取締超速件數排名，台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿共1萬8276件，蟬連冠軍，以汽車1600元基本罰計算，共進帳3千萬元以上；第二名是和美鎮線東路5段291號南側170公尺測速桿7750件；第三名是大村鄉台1線201.4K處南下測速桿6979件，二、三名固定桿排名與前年互調。

至於第4名是芳苑鄉斗苑鹿頂後段與路平路口測速桿5860件、第5名是縣道139線20.99K處測速桿5287件，6到10名依次是和美鎮和港路與西興路口4284件、福興鄉彰鹿路6段314巷口3807件、北斗鎮中山路與斗苑路口3172件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口2774件、田中鎮斗中路與彰95連接道路口2577件。累計這10支測速器全年取締件數超過6萬0766件，進帳應可破億元。

其中，前年只排名第四的彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，去年元月從下坡北向，改朝上坡南向後，就拍得不停，全年全年就達1 萬18276件躍居榜首。警方分析，此測速桿原本是照下坡路段，駕駛人被拍多了，都會自動減速，但改照上坡後，由於很多駕駛人從限速90公里的台74號線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。

此外，景觀優美的八卦山縣道139線，警方為了防制大型重機、重機及超跑競飆或危險駕駛行為，釀成交通事故，前年10月在20.99K處設測速桿，成果也十分可觀，全年衝到5287件，也是十分可觀。不過，此一路段汽機車均限速50公里，達60公里以上就要吃上罰單，超速違規多數為機車，曾多次拍到機車來回飆駛，一連被開了4 次罰單。

交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，但往往因道路平直，駕駛人可能疏於注意或者開到忘形，往往油門一踩，就被拍到超速，吃上罰單。

依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。

縣警局交通隊表示，十件車禍九次快，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在設置的測速定點都會依車流、路況及交通事故件數評估，並與相關單位會勘後，經過公告及設置預告標誌，才會執行取締。

彰化縣道139線20.99K處的測速桿去年取締5287件，位居排行榜第5名，其中...
彰化縣道139線20.99K處的測速桿去年取締5287件，位居排行榜第5名，其中不乏拍到超速的超跑。本報資料照片
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彰化市台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿，去年共取締1萬8276件超速案件，...
彰化市台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿，去年共取締1萬8276件超速案件，蟬連排行榜冠軍。本報資料照片
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彰化縣大村鄉台1線201.4K處南下測速桿去年共取締6979件超速案件，居排行榜...
彰化縣大村鄉台1線201.4K處南下測速桿去年共取締6979件超速案件，居排行榜第三名。本報資料照片
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測速罰單事故

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