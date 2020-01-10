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真有感！彰化市路邊停車春節不漲價還免費

2020-01-10 10:57聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣目前有彰化市、員林市及鹿港鎮實施路邊停車收費，共有2573個停車位，彰化縣政府工務處表示，春節連續假期，彰化市從除夕到初五暫停收費，至於員林、鹿港路邊停車以及全縣公有停車場，均正常收費。

春節期間停車需求應該更高，但彰化市公所自實施路邊停車收費以來，就訂定重大節日不收費，方便民眾。因此，從除夕到初五即按往例，暫停收費。

至於員林市及鹿港鎮也沿用慣例，員林市在春節假日期間的上午8 點至晚上8點，每日均收費，而鹿港鎮則是除夕到初五早上9點至下午5點正常收費，正常上班日才收費。收費路段及費率參閱彰化縣政府路邊停車資訊網（https://chpark.chcg.gov.tw）

至於路外停車場方面，據彰化縣政府工務處表示，全縣領有停車場登記證的路外停車場計有92場， 總計大車停車位84格、小車停車位9,379格及機車停車位2017 格，春節連假也維持正常收費。

有的私人停車場會利用春節連假漲價，常引來民眾抱怨，彰化縣政府工務處運輸管理科科長許僅宜說，只要符合本府核准該停車場之停車場登記證，所登錄之收費標準即可，但收費不可高於登記資料的上限，且應於停車場的入口處清楚告示。

彰化市公有路邊停車格從除夕到初五暫停收費。圖／彰化縣政府工務處提供
彰化市公有路邊停車格從除夕到初五暫停收費。圖／彰化縣政府工務處提供
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停車場春節

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