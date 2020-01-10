「黑熊來了」特映會限額100名 上午10時公布索票網址

導演麥覺明耗時11年拍攝的台灣黑熊生態紀錄片「黑熊來了」受到各界矚目，交通部觀光局參山國家風景區管理處16日晚間6時30分將在台中站前秀泰影城舉辦特映會，索票網址今天上午10時在「參山國家風景區粉絲專頁」公布，限額100名。

參山處長柯建興指出，台灣70%是山脈，3000公尺以上的高山多達268座，屬專業山友的登山範疇，但1000公尺以下的山嶺不少都建設有大眾化的登山步道，如獅頭山有獅山古道，梨山風景區的「捎來步道」，八卦山也有「二水登廟步道」，也是2020「脊梁山脈旅遊年」的推廣主力。希望透過特映會，邀請更多人加入黑熊保育、親近台灣山林的行列。

交通部長林佳龍亦將參加特映會，與民眾一同觀賞，並與麥覺明座談。

參山處人員說，2020脊梁山脈旅遊年推出了5大山脈遊程，鼓勵國內外民眾親近山林、認識台灣特有動植物。黑熊來了深入雪山與中央山脈記錄黑熊蹤跡，是認識脊梁山脈之美的最佳途徑，希望全台民眾踴躍前往戲院觀賞。

參山處說，台灣黑熊一般公認為最能代表台灣的動物，也是台灣觀光代言人，屬於亞洲黑熊的特有亞種，在遙遠的冰河時期來到台灣，胸前鮮明的白色「V」字斑紋是其最大特徵；然而現存不到1000隻的牠們屬瀕危物種，更少有影像紀錄。

麥覺明2008年起跟隨被稱為「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀，走遍台灣山岳秘林尋訪熊蹤。不僅記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面，還遠渡重洋拍攝了亞洲黑熊的近親 -馬來熊。

黑熊來了除收錄珍貴的黑熊畫面，台灣中、低海拔區美麗的森林相貌也記載在這支紀錄片裡，主題曲「Tapushuuan帶我回家」由陳昇創作與演唱，並邀請陳綺貞擔任旁白。透過鏡頭，讓觀影者在感嘆大自然的鬼斧神工之餘，也能領略背後隱含的山林保育意識。