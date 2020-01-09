彰化立委第一選區 柯呈枋陳秀寶今晚決戰鹿港強強滾

彰化第一選區立委決戰今晚在鹿港！國民黨立委柯呈枋團結之夜由彰化縣長王惠美領軍力挺，還喊出「集中選票救彰化 」， 民進黨候選人陳秀寶則由立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍陪同在鹿港鎮市區徒步掃街，並舉辦鹿港選前之夜晚會展現氣勢。

王惠美說，她當縣長一年，對中央沒有強力奧援的感受深刻，呼籲鹿港、和美鄉親集中選票，全力支持柯呈枋連任，力拚國會過半；柯呈枋也高呼團結，讓他繼續在中央與王縣長配合，共同為彰化縣打拚。

柯呈枋的團結之夜除了縣長王惠美，還有縣黨部主委張曼莉、鹿港鎮長許志宏、和美鎮長阮厚爵、縣農會總幹事廖振賢、區漁會總幹事陳諸讚、秀水前主席李元在、前縣長卓伯源、前議長謝式穀等人站台輔選，最後還有「神秘嘉賓」新北市長侯友宜用VCR向現場民眾拜票，柯呈枋最後更大秀歌喉，與歌手李明德一起高唱「堅持」，帶動全場大合唱，並相約明天大家和美選前之夜再見。

陳秀寶晚間由蘇嘉全、林佳龍陪同從鹿港鎮奉天宮出發徒步掃街拜票，並在文武廟前舉辦選前之夜晚會。

蘇嘉全說，此次總統國會改選，攸關台灣民主與主權的保護，要國會過半，陳秀寶是關鍵的一席，他擔任立法院長四年，非常清楚如果國會沒有過半，很多蔡總統要推動的政策會受到阻礙，如果陳秀寶當選、國會過半，蔡總統推動政策會非常順利。

林佳龍說，他每次回到鹿港，都感受到陳秀寶得到鄉親支持愈來愈多，目前呈現五五波，大家要集中選票支持她，才能保台抗中，取代親中的立委。