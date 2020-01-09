親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

彰化立委第一選區 柯呈枋陳秀寶今晚決戰鹿港強強滾

2020-01-09 23:09聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化第一選區立委決戰今晚在鹿港！國民黨立委柯呈枋團結之夜由彰化縣長王惠美領軍力挺，還喊出「集中選票救彰化 」， 民進黨候選人陳秀寶則由立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍陪同在鹿港鎮市區徒步掃街，並舉辦鹿港選前之夜晚會展現氣勢。

王惠美說，她當縣長一年，對中央沒有強力奧援的感受深刻，呼籲鹿港、和美鄉親集中選票，全力支持柯呈枋連任，力拚國會過半；柯呈枋也高呼團結，讓他繼續在中央與王縣長配合，共同為彰化縣打拚。

柯呈枋的團結之夜除了縣長王惠美，還有縣黨部主委張曼莉、鹿港鎮長許志宏、和美鎮長阮厚爵、縣農會總幹事廖振賢、區漁會總幹事陳諸讚、秀水前主席李元在、前縣長卓伯源、前議長謝式穀等人站台輔選，最後還有「神秘嘉賓」新北市長侯友宜用VCR向現場民眾拜票，柯呈枋最後更大秀歌喉，與歌手李明德一起高唱「堅持」，帶動全場大合唱，並相約明天大家和美選前之夜再見。

陳秀寶晚間由蘇嘉全、林佳龍陪同從鹿港鎮奉天宮出發徒步掃街拜票，並在文武廟前舉辦選前之夜晚會。

蘇嘉全說，此次總統國會改選，攸關台灣民主與主權的保護，要國會過半，陳秀寶是關鍵的一席，他擔任立法院長四年，非常清楚如果國會沒有過半，很多蔡總統要推動的政策會受到阻礙，如果陳秀寶當選、國會過半，蔡總統推動政策會非常順利。

林佳龍說，他每次回到鹿港，都感受到陳秀寶得到鄉親支持愈來愈多，目前呈現五五波，大家要集中選票支持她，才能保台抗中，取代親中的立委。

陳秀寶說，鄉親都已體悟到台灣的主權和民主必須自己捍衛，目前選情很緊繃，所以呼籲青年朋友一定要返鄉投票。

陳秀寶今晚由蘇嘉全、林佳龍陪同在鹿港鎮徒步掃街拜票，並在文武廟前舉辦選前之夜造勢...
陳秀寶今晚由蘇嘉全、林佳龍陪同在鹿港鎮徒步掃街拜票，並在文武廟前舉辦選前之夜造勢晚會。圖／陳秀寶競選總部提供
分享
國民黨立委柯呈枋團結之夜由彰化縣長王惠美領軍力挺，還喊出「集中選票救彰化 」。...
國民黨立委柯呈枋團結之夜由彰化縣長王惠美領軍力挺，還喊出「集中選票救彰化 」。 圖／柯呈枋競選總部提供
分享

鹿港柯呈枋王惠美

延伸閱讀

影／彰化陳秀寶衝刺 羅文嘉、林飛帆、蘇嘉全陪...

國民黨彰化黨部發起全縣街頭舉牌拜票 柯呈枋今...

影／賴清德：一定要取得中台灣勝利 英德今晚彰...

陳秀寶全力衝刺 卓榮泰林佳龍陪拜廟掃街

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／與大師有約 馮翊綱：選完大家相親相愛過日子

2020-01-09 18:39

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

2020台灣燈會客家燈區5米大型花燈 夜幕中星光點點

2020-01-09 13:45

南投春節疏運 尖峰避開7熱點

2020-01-08 23:58

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

無障礙小黃 台中再添30輛 6月底前上路

2020-01-08 23:07

彰市滿70歲長者 春節每人6千元

2020-01-08 22:38

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

緬甸歸僑協會 在新北中和華新街成立銀髮俱樂部

2020-01-09 17:24

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

2020-01-09 17:27

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

2020-01-09 17:35

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

高雄總統選舉選前之夜 警方規畫交通管制

2020-01-09 18:52

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

現身林昶佐選前晚會 蔡英文：大凱旋還沒來一定要投票

2020-01-09 22:51

東京晴空塔 現身苗栗後龍鎮

2020-01-09 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top