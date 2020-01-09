影／與大師有約 馮翊綱：選完大家相親相愛過日子

彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，特別邀請「相聲瓦舍」的創辦人馮翊綱為1月18日首場講座「發揚吾笑精神-- 談喜劇與幽默」現身分享，馮翊綱說，哪怕生活風風雨雨「認真生活的人最幽默」，就像選舉完後，大家還是都要相親相愛過日子，所以全台灣的人特別幽默。

彰化縣長王惠美說，「與大師有約」的講題非常廣包括旅遊、藝術生活 美食等各種面向，今年更擴大到彰化縣八大生活圈（彰化市、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、鹿港鎮、溪湖鎮、員林市、和美鎮）巡迴演講，每月1場次，共 12場次，來參加就有小禮物，參加3場，可獲一次摸彩機會，吸收大師的智慧，還有獎品可拿。

今天也邀請到劇場表演藝術家馮翊綱暖身分享，他說，他父親出自黃埔軍校，他是軍人子弟，對於現今年代仍願意做一個軍人，對國家與民族有貢獻的人「也是最幽默的人」，尢其因最近發生直升機失事事件總長犧牲了，也希望此次的演講內容可以鼓舞到軍人士氣。

12場演講人除了馮翊綱，還有旅遊文學作家張國立、實力派演說家高志斌、新聞主播眭澔平、生動詼諧書寫大自然的苦苓、自然觀察作家劉克襄、編劇小說家楊富閔、大學校長李家同、心靈勵志作家戴晨志、形象管理專家陳麗卿、專職作家駱以軍、長期關注自然教育的親子專家李偉文等人。