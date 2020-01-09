親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

破80萬人！趙少康喊話知識藍經濟藍：投宋楚瑜就是投蔡英文

桃立委候選人陳根德涉賄遭查 是查水表還是消費司法？

影／與大師有約 馮翊綱：選完大家相親相愛過日子

2020-01-09 18:39聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，特別邀請「相聲瓦舍」的創辦人馮翊綱為1月18日首場講座「發揚吾笑精神-- 談喜劇與幽默」現身分享，馮翊綱說，哪怕生活風風雨雨「認真生活的人最幽默」，就像選舉完後，大家還是都要相親相愛過日子，所以全台灣的人特別幽默。

彰化縣長王惠美說，「與大師有約」的講題非常廣包括旅遊、藝術生活 美食等各種面向，今年更擴大到彰化縣八大生活圈（彰化市、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、鹿港鎮、溪湖鎮、員林市、和美鎮）巡迴演講，每月1場次，共 12場次，來參加就有小禮物，參加3場，可獲一次摸彩機會，吸收大師的智慧，還有獎品可拿。

今天也邀請到劇場表演藝術家馮翊綱暖身分享，他說，他父親出自黃埔軍校，他是軍人子弟，對於現今年代仍願意做一個軍人，對國家與民族有貢獻的人「也是最幽默的人」，尢其因最近發生直升機失事事件總長犧牲了，也希望此次的演講內容可以鼓舞到軍人士氣。

12場演講人除了馮翊綱，還有旅遊文學作家張國立、實力派演說家高志斌、新聞主播眭澔平、生動詼諧書寫大自然的苦苓、自然觀察作家劉克襄、編劇小說家楊富閔、大學校長李家同、心靈勵志作家戴晨志、形象管理專家陳麗卿、專職作家駱以軍、長期關注自然教育的親子專家李偉文等人。

參加講座還有機會獲得該場講師親筆簽名著作，縣府也準備有摸彩獎品包括電視、烤箱、抱枕等，將分別於6月7日及12月13日抽出，詳情可上文化局網站「最新消息」(http://www.bocach.gov.tw)查詢。

彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，彰化縣長王惠美...
彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，彰化縣長王惠美（右三）、「相聲瓦舍」創辦人馮翊綱（左二）等人為講座宣傳暖身。記者林宛諭／攝影
分享
「與大師有約」的講題非常廣包括旅遊、藝術生活 美食等各種面向，今年更擴大到彰化縣...
「與大師有約」的講題非常廣包括旅遊、藝術生活 美食等各種面向，今年更擴大到彰化縣八大生活圈巡迴演講。圖／文化局提供
分享
彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，彰化縣長王惠美...
彰化縣文化局今天在縣府舉行「2020書香彰化－與大師有約」記者會，彰化縣長王惠美（右三）、「相聲瓦舍」創辦人馮翊綱（左二）等人為講座宣傳暖身。記者林宛諭／攝影
分享

軍人文化局

延伸閱讀

網瘋傳5分鐘快速完成拼圖方法 成品眾人讚：抽...

命理大師鐵口直斷 今年桃花運最強生肖結果出爐

韓辦點選舉4奧步 苦苓：自己弱智不要侮辱台灣...

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

2020台灣燈會客家燈區5米大型花燈 夜幕中星光點點

2020-01-09 13:45

南投春節疏運 尖峰避開7熱點

2020-01-08 23:58

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

無障礙小黃 台中再添30輛 6月底前上路

2020-01-08 23:07

彰市滿70歲長者 春節每人6千元

2020-01-08 22:38

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

台中年節應景食品2竹笙鎘超標 1筍干二氧化硫超標

2020-01-08 18:02

農業導入奈米科技 二林紅龍果、養雞業第一波試驗

2020-01-08 16:33

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

點亮竹縣山城觀光 尖石、橫山入選經典小鎮

2020-01-08 23:34

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

金門衛生局長遭彈劾 王漢志：誠心認錯其餘交給上天

2020-01-09 18:30

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

2020-01-09 17:27

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

台南第4個歷史街區麻豆正式公告 範圍在大通、頂下街

2020-01-09 18:04

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

2020-01-08 23:34

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

宜蘭智慧路燈發電 可供車充電

2020-01-08 23:32

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

北海岸春節交通熱點看過來 公總教防塞撇步

2020-01-09 16:00

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

桃竹苗缺血 籲投完票來捐 最多女捐血人 25年捐1600次

2020-01-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top