中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

距離農曆過年只剩兩個星期，但中南部肉品市場拍賣價格低迷，農委會上個月收購策略挽救豬價破功，彰化肉品市場連續3天毛豬拍賣價每公斤僅在62元上下，南部甚至跌破60元，中央畜產會昨天與各肉品拍賣市場主管開會，地方建議冷凍商應進到拍賣市場採購護盤，才有助維持價格優勢。

養豬業擔心非洲豬瘟疫情擴散，減養並淘汰母豬，去年6月間平均每公斤彰化拍賣價都在78元左右，比往年同期略高，原以為價格可持續到下半年，沒想到國內毛豬價格從9月一路下滑，中央畜產會去年12月27日已輔導冷凍商收購3.5萬頭豬凍存，卻無助毛豬拍賣價明顯回升。

彰化肉品市場總經理施明哲指出，近期氣候溫和豬隻吃得多長得快，但買氣逐年下降，加上近年越來越多民眾購買餐廳現成年菜，業者採購大量冷凍豬肉，對本土豬肉市場衝擊大，這星期每天拍賣頭數約2千多隻，與去年同期差不多，但豬價明顯比去年低了5、6元。

施明哲說，中央畜產會底補助冷凍商收購豬隻，應事前讓拍賣市場知道以做因應，冷凍業者也應實際進到拍賣市場競價收購才有助穩定價格，今年農曆春節從小年夜開始放假，彰化肉品市場仍維持到除夕當天才休市。