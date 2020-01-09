張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

選戰進入倒數，選情激烈的彰化縣立委選舉第二選區（彰化、花壇、芬園），國民黨候選人張瀚天今天到各廟宇拜拜，在神明面前發誓，他絕不用奧步、清白參選，請神明還他公道，也反問對手「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」「敢一起到神明面前立誓？」

張瀚天的主要對手民進黨候選人黃秀芳競選總部表示，黃秀芳的文宣內容與數據都有憑有據，絕對沒有所謂奧步，張瀚天如果另有所指，則與黃秀芳無關。

候選人紛紛掃街、散發文宣，展開密集的陸、空攻勢，張瀚天連著幾天都在選區以車隊掃街，今天除發布「很多人想問」文宣外，在掃街同時，也到各寺廟參拜，除請神明庇佑高票當選外，也在神明之前發誓。

「我敢在神明面頭前發誓，我張瀚天、我的競選總部、我的助理，在選舉過程中 沒做任何奧步攻擊。」張瀚天強調，自己絕對清白參選，也反問對手：「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」「敢一起到神明面前立誓？」

張瀚天表示，他感到很沉痛、遺憾，在這次選舉過程中充斥抹黑攻擊奧步，從立委登記後，彰化立即出現假民調電訪、網軍「楊蕙如們」鋪天蓋地的使用違法個資攻擊，接著還有余天的「假宣傳、真攻擊」語音電話，鄉親們都很想知道，到底幕後的影武者是誰？誰在敗壞選風？呼籲檢調能加快偵辦進度，盡快讓案件水落石出。