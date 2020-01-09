親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

凱道造勢破50萬人！吳敦義：民進黨帶來痛苦和憤怒 人民受不了了

與謝和弦婚變飽受折磨 扣嫂Keanna已流產

張瀚天邀神明前發誓「沒使奧步」黃秀芳不對號入座

2020-01-09 17:27聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

選戰進入倒數，選情激烈的彰化縣立委選舉第二選區（彰化、花壇、芬園），國民黨候選人張瀚天今天到各廟宇拜拜，在神明面前發誓，他絕不用奧步、清白參選，請神明還他公道，也反問對手「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」「敢一起到神明面前立誓？」

張瀚天的主要對手民進黨候選人黃秀芳競選總部表示，黃秀芳的文宣內容與數據都有憑有據，絕對沒有所謂奧步，張瀚天如果另有所指，則與黃秀芳無關。

候選人紛紛掃街、散發文宣，展開密集的陸、空攻勢，張瀚天連著幾天都在選區以車隊掃街，今天除發布「很多人想問」文宣外，在掃街同時，也到各寺廟參拜，除請神明庇佑高票當選外，也在神明之前發誓。

「我敢在神明面頭前發誓，我張瀚天、我的競選總部、我的助理，在選舉過程中 沒做任何奧步攻擊。」張瀚天強調，自己絕對清白參選，也反問對手：「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」「敢一起到神明面前立誓？」

張瀚天表示，他感到很沉痛、遺憾，在這次選舉過程中充斥抹黑攻擊奧步，從立委登記後，彰化立即出現假民調電訪、網軍「楊蕙如們」鋪天蓋地的使用違法個資攻擊，接著還有余天的「假宣傳、真攻擊」語音電話，鄉親們都很想知道，到底幕後的影武者是誰？誰在敗壞選風？呼籲檢調能加快偵辦進度，盡快讓案件水落石出。

彰化縣立委選舉第二選區候選人除張瀚天、黃秀芳外，還有無黨籍的前縣議員黃玉芬，共3人競選。

彰化縣立委選舉第二選區（彰化、花壇、芬園）國民黨候選人張瀚天（左3）今天到各廟宇...
彰化縣立委選舉第二選區（彰化、花壇、芬園）國民黨候選人張瀚天（左3）今天到各廟宇拜拜，在神明面前發誓，他絕不用奧步、清白參選。照片／張瀚天競選總部提供
分享

民進黨2020選舉2020選舉彰化縣立委

延伸閱讀

影／陸軍空軍動起來 張瀚天展開文宣及掃街戰

彰化謠傳里長拿到10萬元走路工 多名里長氣憤...

為著變造假文宣 黃秀芳報案還摃上張瀚天

助選立委黃秀芳 林佳龍：職場女性辛苦應支持

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中南部拍賣豬價低迷 現成年菜盛行衝擊本土豬肉市場

2020-01-09 18:20

2020台灣燈會客家燈區5米大型花燈 夜幕中星光點點

2020-01-09 13:45

南投春節疏運 尖峰避開7熱點

2020-01-08 23:58

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

無障礙小黃 台中再添30輛 6月底前上路

2020-01-08 23:07

彰市滿70歲長者 春節每人6千元

2020-01-08 22:38

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

台中年節應景食品2竹笙鎘超標 1筍干二氧化硫超標

2020-01-08 18:02

農業導入奈米科技 二林紅龍果、養雞業第一波試驗

2020-01-08 16:33

搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

2020-01-08 14:46

影／鍋壺瓢盆、三太子都來了！蔡英文彰化掃街即景

2020-01-08 14:12

2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47

南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南六甲落羽松轉紅 新增可愛裝置藝術供拍照打卡

2020-01-08 18:18

造勢晚會孫子女突下跪 李翁月娥控訴遭黑函攻擊

2020-01-08 20:41

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花陽明山綻放

2020-01-09 07:30

1月11日要讓民眾安心投票 台南市路邊停車格免收費

2020-01-09 10:04

全澎湖的水肥都是他在抽的！澎湖水肥伯紀實全將退休

2020-01-09 11:37

阿婆賣年貨籌老伴醫藥費 熱心姐推：品質好又超值

2020-01-09 14:04

剛讓蘇花改通車 工程人員將花3年再重建南方澳橋

2020-01-09 09:44

台南隆田舊營區活化 朝打造為全國第一座軍營親子公園

2020-01-09 10:12

影／白沙屯媽進香期程出爐 3月24日凌晨出發

2020-01-09 14:37

日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

2020-01-08 19:35

苗栗前縣長張秋華過世 享壽83歲

2020-01-09 17:41

高雄永新漁港夕照景色迷人 快納入走春名單

2020-01-09 07:30

影／響應2020台灣燈會 東京晴空塔祈福燈現身苗栗

2020-01-09 07:24

影／他掛布條批被民進黨騙 直言敢掛不怕被告

2020-01-09 00:19

點亮竹縣山城觀光 尖石、橫山入選經典小鎮

2020-01-08 23:34

余苑綺病情樂觀 余天：癌細胞縮小了

2020-01-08 22:27

投票日上班要給假給薪 桃市府：雇主違法最高罰100萬元

2020-01-09 11:52

他小時受過苦號召親友助寒士尾牙宴20桌 仍缺15萬紅包

2020-01-09 09:42

影／林炳坤登廣告下架民進黨 歐中慨如吃定心丸

2020-01-08 20:51

觀光局經典小鎮2.0票選出爐 金城鎮獲獎成金門代表

2020-01-09 13:37

柯文哲現身興仁夜市 不回應選前之夜是否跟郭台銘同台

2020-01-08 22:47

彰投拚觀光！林佳龍宣布建台鐵田中支線 強化雙鐵接駁

2020-01-08 23:10

戰車、砲車 台灣燈會重裝上陣

2020-01-08 23:54

春聯那句話受歡迎？聖保祿醫院義賣 「好運鼠不盡」夯

2020-01-09 11:17

南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

2020-01-08 22:10

國家門面 塭仔圳重劃 新北重新啟動

2020-01-08 23:21

蘇花改通車新景點 台泥和平廠休憩園區開幕

2020-01-09 13:54

差1字 嘉市農民少領1600萬補助

2020-01-08 23:34

過年白鯧應景 基隆區漁會推滿額限量優惠1尾500元

2020-01-09 12:54

春節台北直達花蓮 3客運上路 89條國道客運路線優惠

2020-01-09 00:03

五楊高架延伸案 徐耀昌：應延到銅鑼才具前瞻性

2020-01-08 23:31

雙北公車上下車刷卡 下月起少刷沒轉乘優惠

2020-01-09 14:50

宜蘭智慧路燈發電 可供車充電

2020-01-08 23:32

冬令救濟助弱勢 淡水一信發紅包迎新年

2020-01-08 18:56

抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15

陽明山 明起茶花展

2020-01-09 00:01

馬英九添金孫當外公 心情好笑稱「國家機密」

2020-01-09 17:28

桃竹苗缺血 籲投完票來捐 最多女捐血人 25年捐1600次

2020-01-09 00:00

基隆93萬張選票運送到各區公所 警車開道全程戒護

2020-01-09 10:58

家庭共學讓夫妻變成同學、同好與戀人 台南社大做到了

2020-01-08 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top