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2020台灣燈會客家燈區5米大型花燈 夜幕中星光點點

2020-01-09 13:45聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

2020台灣燈會在台中舉行，其中漫遊客家庄燈區的豐原意象燈區主題為「飲水思源」，由藝術家梁君輔設計製作。以「母親之河大甲溪」為設計發想，挑戰5公尺以上高度的大型創作，透過女性孕育與水循環意象，展現源源不絕、生機無限的大甲溪精神。獨樹一格的特色造型，在夜幕中呈現璀璨亮眼的點點星光，光彩奪目。

2020台灣燈會副展區文心森林公園以「親子童樂」為主軸，已於去年12月21日開展，將一路展到2月23日；主展區后里花博園區則將自2月8日開展至2月23日。

台中市客委會指出，2020台灣燈會在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，規劃以台中市「母親之河大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區，以「一區一特色」概念營造各區節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝，結合科技燈光，展現大甲溪流域風華。

客委會表示，大甲溪是大台中地區280多萬人的生存命脈，它的美景讓后豐鐵馬道遠近馳名，每年有超過1000萬人次造訪，美麗的河川景觀除了帶動豐原觀光產業之外，也滋潤著豐原的客家特色。

2020台灣燈會在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，其中豐原「飲水思源」意象燈...
2020台灣燈會在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，其中豐原「飲水思源」意象燈區創作示意圖。圖／台中市政府提供
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