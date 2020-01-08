無障礙小黃 台中再添30輛 6月底前上路

滿足身心障礙、行動不便者交通需求，台中的台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊今年再購置30輛通用計程車，預計6月底前上路。圖／台中市交通局提供 分享 facebook

台中市府鼓勵計程車業者投入通用營運，向中央爭取約1700萬元補助通過評選的台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊等業者，共購置30輛通用計程車，今年6月底前上路，加上現有車輛，未來全市有60輛提供無障礙友善交通服務。

中市交通局長葉昭甫表示，今年台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊3家計程車隊申請獲選合格，已與交通局完成簽約。「通用計程車」設置輪椅區，可服務身障者、老人、行動不便者與一般民眾，提供24小時全天候預約服務，依台中市公告費率跳表收費。

葉昭甫表示，原本都稱「無障礙計程車」，法規修改稱「通用計程車」，要加裝無障礙設備、輪椅升降器，這些設備對業者來說是額外負擔，購車也要買中型以上車輛成本增加，但載客群更廣。

今年最新誘因是全年度提高6倍通用計程車載客獎勵；葉昭甫說，以往每月僅補助1千、每年最高補助1萬；現在只要每月服務行動不便者達30趟次以上，每趟補助50元，每月最高補助5千，每年最高補助6萬。

台灣大車隊經理張森雄表示，車隊原僅10輛車，今年再申請11輛，共21輛，數量占全市通用計程車的1/3。現在常有長者、家人主動詢問「有沒有無障礙計程車？」感受高齡化市場增加，加裝無障礙設備後服務客群更多元。

但也有缺點，張森雄說，對司機來說購車成本高，一般計程車價70萬左右，通用計程車要百萬以上，還要有服務熱忱、愛心。

大都會車隊在台中有22輛通用計程車，今年沒新申請車輛；車隊襄理吳曉杰說，司機考量購車成本高，目前的車輛與社福單位、診所合作使用。