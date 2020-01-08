南投春節疏運計畫出爐 要避開這9大塞車地雷區

春節即將到來，公路總局和南投縣政府今天公布「南投地區春節疏運計畫」，最大變革是國道三號中興系統交流道初三、四北上匝道將封閉，名間交流道初三、初四全日封閉，而竹山紫南宮、日月潭、清境等7個地區，是春節期間最容易堵塞的交通熱區，提醒用路人避開尖峰時間，避開車陣才能在春節暢遊南投。

南投縣工務處長陳錫梧說，公路總局自1月22日至30日實施春節交通疏運計畫，南投縣春節前後都有大量返鄉和出遊車潮，包括「易壅塞路段疏導」、「國道易壅塞路段疏運」及「用路人交通資訊」等疏導計畫。名間交流道往年封閉造成民怨，今年高公局仍堅持管制，可能造成台3線壅塞，將與高公局協商，爭取名間交流道管制權交由交通隊管制，視國3車流情況適時調節，避免往年國3車流少，台3線塞爆窘境。

公路總局南投工務段長陳俊彰說， 南投縣易壅塞路段共有7處，包括台3線及台3丙線竹山紫南宮路段、台3線國3竹山交流道至151甲線保甲路路段、台14線接國6愛蘭交流道路口、國6終點接台14線路口、台21線九龍路口到水社路段、台14甲線清境農場及合歡山路段。

將協調警方依據車流調整號誌時制，利用可變資訊系統(CMS)提供最新路況及停車資訊，同時加強違規車輛取締。

而日月潭、清境農場1月26日（初二）至28日（初四）上午10點到下午5點為尖峰時段，建議民眾出遊可提前於上五9點前到達，入住旅宿者在下午4時以後進入，避開塞車時段。

陳錫梧說，為改善溪頭投151線壅塞，新拓寬的投55線經小半天作為替代道路，至台3線南下再接國道3號南雲交流道，避開塞車路段；往紫南宮可利用交流道旁的產業運輸大道。

相關省道疏運措施、即時路況資訊可至公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。