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抓鬼總動員！彰化縣前議長加碼50萬做查賄獎金

2020-01-08 21:15聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

距投票僅剩3天，彰化縣第一選區國民黨立委候選人柯呈枋競選總部今天指出，彰化縣前議長謝式穀對於甚囂塵上的賄選傳聞，十分憂心，除法定的查賄獎金外，還特別自掏腰包加碼50萬元做為查賄獎金，柯呈枋也同時成立抓鬼部隊，並授旗給和美鎮糖友里長何吉盛擔任抓鬼隊長。

針對查賄問題，同選區民進黨立委候選人陳秀寶也曾經針對查賄問題表示看法，強調彰化縣過去選舉的賄選情況嚴重，「實在是非常令人嘆息」，顯示彰化候選人的素行仍有待加強，所有的候選人都應該一同維護乾淨選風，民眾也切勿接受候選人的賄選行為。

謝式穀強調，好的人才一定要出頭，鄉親千萬不要被人買走了票，也買走了健康與未來！民眾只要檢舉第一選區賄選，經偵辦屬實並被判決有罪，就可以獲得他個人提供的賄選獎金。

柯呈枋也表示，去年下半年，就有人開始利用已經撤案、未成案的立院法案來抹黑他，而隨著選舉日近，這樣的抹黑言論，更被拿來大作文章，印成傳單大肆發放，如此明目張膽的行徑，令人髮指。

柯呈枋重申，反賄選與乾淨選舉是他一貫的主張，也始終如一。他希望能發動全民的力量來抵禦，讓藏身在鄰里巷弄的鄉親都能成為抓鬼大隊成員，呼籲大家熟記法務部查賄專線電話0800024099，勇於檢舉。

彰化縣前議長謝式穀（左2）加碼50萬元做為查賄獎金，第一選區立委候選人柯呈枋（右...
彰化縣前議長謝式穀（左2）加碼50萬元做為查賄獎金，第一選區立委候選人柯呈枋（右2）同時成立抓鬼隊。 圖／柯呈枋競選總部提供
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賄選柯呈枋2020選舉2020選舉彰化縣立委

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