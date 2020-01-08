日月潭景區再擴大 納地理中心碑打造「台灣之心」

交通部長林佳龍（右3）今視察台灣地理中心碑，宣布確定納入日月潭風景區，且要打造「台灣之心」國際化景區。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 日月潭國家風景區擴大納入南投縣埔里鎮台灣地理中心碑、虎頭山及地母廟等區域，已進入最後核定程序，交通部長林佳龍今視察表示，將以世界級環境美學規劃打造「台灣之心」特色景點及景觀，改善周邊交通及運輸，促進地方觀光繁榮。

日月潭國家風景區管理處指出，日管處於20年前設立，100年曾擴大範圍納入集集火車站、綠色隧道、埔里鎮5里和信義鄉3村，其中埔里盆地具獨特地形與景觀，台灣地理中心碑、虎頭山等地更具備獨特性與差異性，因此會勘評估納入。

交通部長林佳龍今前往視察，同時也報告擴大日管處經管範圍進度，林表示，現階段確定納入台灣地理中心碑、虎頭山及地母廟及景區周邊，日月潭風景區粗估將再增加570公頃，行政程序已送交行政院，並通過評鑑，待最後核定就能公告。

而因台灣地理中心碑是台灣的中心，因此以「台灣之心」作為設計願景，除將以國際化景區方向，整修改造當地環境景觀，優化中心碑至地母廟的步道，並改善周邊停車、公共運輸、自行車道、人行道等發展綠色交通，成為國內外必遊景點。

立委蔡培慧則建議，既然是「台灣之心」，交通部應開國際標或全面性的設計標，讓整體設計體現台灣的文化和美學；而地母廟是台灣科技業者的信仰中心，因此「台灣之心」不僅要展現自然風光，也應思考融入數位形態，展現台灣進步科技。