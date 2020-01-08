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號召全國瓜農參戰 草屯栗南瓜評鑑賽果出爐

2020-01-08 17:27聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮推廣種植栗子南瓜，且每年辦理評鑑賽，但今年賽事從過去中部地區擴大至全國賽，吸引近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，今進行評選，除外觀、果肉、糖度等基準，更著重口感風味，最後由在地農友許俊彬勝出。

草屯鎮農會指出，全鎮南瓜栽種面積約60公頃，將近占全縣產地的一半，栗南瓜更在近年推廣下成為當地特產，而為鼓勵瓜農強化栽培管理技術，提升鮮果品質辦理評鑑競賽，今年更從中部4縣市擴及全國，參賽數從60多件增至95件。

草屯農會總幹事蕭忠郁說，近百參賽件經初步汰選重量有60組進入評鑑決賽，除以外觀和果肉性狀、果重及整齊度、糖度、口感實測評比，並進行農藥殘留檢測，更比照去年將有檢附產銷履歷、有機或生產追溯認證等安全驗證列入評分。

而因參賽件來自全國，評鑑主審台中農改場前副場長高德錚說，品質和特性不像往年都集中在草屯附近產地來得均勻，外觀果色深淺不一，果肉粗細不同，有的熟過頭稍纖維化，甜度也從9度到14度不等，差別很大，口感風味成決勝關鍵。

縣府農業處農業發展科長曾銀位則說，除產地不同，田園管理和氣候也影響品質，而今年入冬高溫少雨致南瓜著色狀況參差不齊，但果肉相對厚實，口感較綿密，整體品質仍佳；中原產銷班班長李壽杉也表示，水分少也因此讓南瓜甜度提高。

經仔細評比後，草屯栗南瓜全國評鑑賽由許俊彬抱回特等獎，草屯農會理事長陳文忠說，今年是全國賽，評鑑獲獎率降低，勝出實屬不易，但獎金卻未提高，明年將改進並增加獎金；另栗南瓜好吃又美觀，食用送人兩相宜，很適合年節送禮。

南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也...
南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也不同。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也...
南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也不同。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年擴大至全國賽，吸引近百組瓜農參戰，最後由在地農友許俊彬...
南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年擴大至全國賽，吸引近百組瓜農參戰，最後由在地農友許俊彬勝出。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年擴大至全國賽，吸引近百組瓜農參戰，最後由在地農友許俊彬...
南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年擴大至全國賽，吸引近百組瓜農參戰，最後由在地農友許俊彬勝出。記者賴香珊／攝影
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南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也...
南投縣草屯栗南瓜評鑑賽今年吸引全國近百組瓜農參戰，但因產地各異，品質參差，特性也不同。記者賴香珊／攝影
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