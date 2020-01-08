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農業導入奈米科技 二林紅龍果、養雞業第一波試驗

2020-01-08 16:33聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

二林鎮長蔡詩傑（左二）今天與鑫鼎奈米科技董事長王證鼎（右二）簽訂合作備忘錄，推動...
二林鎮長蔡詩傑（左二）今天與鑫鼎奈米科技董事長王證鼎（右二）簽訂合作備忘錄，推動在地農產品朝向機能化。圖／二林鎮公所提供
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彰化二林有全國種植最大面積400公頃的紅龍果專區，面對全國種植面積不斷增加下，盛產期常因量多而價格不盡理想，二林鎮公所希望將農業導入科技，今天與鑫鼎奈米科技公司簽署合作備忘錄，第一波選定紅龍果、雞蛋及肉雞，在符合食安規範下，試驗提高富硒成分，朝向機能性農產品發展，做出差異化產品。

二林鎮長蔡詩傑過去擔任二林農會總幹事18年，他說，台灣農產品除了需改善儲運技術及拓展外國市場，也應提高附加價值，導入科技是趨勢，才能在國內外突破重圍。

蔡詩傑表示，鑫鼎奈米科技公司是世界知名印刷電路板公司，生產10種以上奈米金屬膠體水溶液，並擁有一條龍生產的多國專利技術，應用領域有農業、漁業、人體及寵物快篩檢測等，看準「硒」為人體所必需的微量礦物質之一，可促進製造抗氧化酵素試驗提高富硒成分，目前選定鎮內紅龍果、雞蛋及肉雞各一試驗戶，未來產官農三方合作，以奈米技術，透過水作為媒介促進硒吸收，並經實驗、檢驗後了解成效。

鑫鼎奈米科技董事長王證鼎表示，公司從事奈米研究時間很長，雖可朝向電子業、生技業材料發展，但公司追求普世價值，仍希望將奈米技術用在農業、水產、畜牧上，為產業加值，讓這片土地產出更有價值的產品，這次與二林鎮公所一起朝向農業科學化，將對農產業更有助益。

二林鎮長蔡詩傑（左）今天與與鑫鼎奈米科技公司簽署合作備忘錄。圖／二林鎮公所提供
二林鎮長蔡詩傑（左）今天與與鑫鼎奈米科技公司簽署合作備忘錄。圖／二林鎮公所提供
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奈米紅龍果雞蛋

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