搬來彰化市吧！70歲以上每人領6千春節禮金

春節即將到來，又是彰化市滿70歲以上老人笑領「春節敬老禮金」大紅包的時候了，此一獨步全台的福利已經連續發放23年，沒有排富，今年共有2萬3492名長者，每人可領取6千元，合計將發放1億4095萬2000元，本月15日起發放。

彰化市公所此一大手筆的福利，20年多來，已發放近20億元，有地方人土認為，照顧老人有很多方式，與其直接發現金給長者，不如統整這些經費，用來充實老人照護養護設施與工作，將錢用在刀口上，反而更有實益。

不過，沒有市長敢改革這項福利，曾有位市長很想改革，但表示「除非我不想連任了」，在前市長邱建富時代，考量到公財政問題，有一年將每人6千元降到5千元，但這1千元之差，讓他被罵到臭頭，隔年乖乖回復到6千元。

彰化市公目前的財政狀況，也不若往年，發放春節敬老禮金也是咬牙硬撐。 彰化市長林世賢不諱言，這項巨額的社會福利支出，是不小的財務負擔，加上今年預計將投入近10億元經費做重大建設，未來幾年內市公所財政難免會面臨考驗；但他也強調，包括立體停車場等重大建設一旦完工啟用，投資即可逐漸回收，在細水長流之下，社會福利工作仍可兼顧的。

林世賢表示，現代醫療的進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金不僅是『活的愈久、領的愈多』，發放春節敬老慰問禮金，也是彰化市推展的重要社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。