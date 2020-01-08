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2020來鼠錢！台中天津年貨大街今傍晚開始封街血拚

2020-01-08 13:47聯合報 記者林佩均／台中即時報導

為迎接「鼠年」到來，「2020錦衣玉食、來鼠錢」天津路服飾商圈年貨大街活動為期15天，將在明天熱鬧登場，為防交通壅塞，警方今天下午3點起至24日11點止，將封閉天津路2段自中清路至梅川西路間，讓民眾農曆新年採買、逛街不掃興。

天津路服飾商圈年貨大街時間為109年1月9日(周四)至1月23日(周四)，平日13時至23時，例假日11時至23時30分，計15天活動採封街方式舉辦。

台中市警局第二分局指出，管制時間及路段為109年 1月8日(活動前一日) 15時起至1月24日11時止，封閉天津路2段自中清路至梅川西路間（不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口），兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行。

民眾趕辦年貨、互送年禮，預計帶來大量人、車潮，將造成年貨商圈周邊道路車多擁擠，警方規畫交通疏導勤務，並於現場設置宣導攤位，除即時提供民眾服務外，亦進行治安、交通安全及防扒、防詐相關宣導。

警方也呼籲，避免塞車之苦，民眾可多搭乘大眾運輸工具前往，警方將加強周邊易聚集人、車潮的地點違停車輛勸導及取締，以維周邊交通秩序及順暢。

一年一度「2020錦衣玉食、來鼠錢」天津路服飾商圈年貨大街活動為期15天，將在明...
一年一度「2020錦衣玉食、來鼠錢」天津路服飾商圈年貨大街活動為期15天，將在明天熱鬧登場，圖為警方相關疏導管制措施及停車資訊。圖／台中市警察局第二分局提供
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年貨大街車潮塞車

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