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南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020-01-08 12:48聯合報 記者江良誠／南投即時報導

2020南投燈會將在18日舉行，縣長林明溱今天公布鼠年主燈「旋轉錢坤」和鼠年小提燈造型，設計感十足的主燈還結合錢幣，希望新的一年，帶著縣民能一起賺大錢。

林明溱說，今年南投燈會採水陸空設計，除了主燈區和音樂幻彩水舞、夜光燈毯花海外，今年還結合無人機燈火秀，讓遊客可從水陸空欣賞不同的視覺景觀。

今年燈會共有15個主題區域，遊客白天可欣賞壯麗花海、觀賞富貴錢鼠彩繪作品，夜晚可享受浪漫燈海、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋與燈光花海。讓民眾享有視覺、聽覺與觀感三重享受。除了旋轉錢坤主燈首度曝光外，還有四種鼠年造型的富貴錢鼠彩繪作品，另外貓羅溪也將有立式划槳體驗。

南投燈會水舞設計主題以九九峰山型特色作為造型，主題「光耀久久」，在水面搭起九座弧形結構，並搭配20米精彩水舞展演。南投縣文化局長林榮森說，今年南投沙雕因為國道三號橋墩補強工程停辦，縣府在南投會展中心15日起將舉辦雕藝塑型主題展，以南投縣創作聚落來規畫作品，邀請藝術家、新銳創作家共同展出百件雕塑藝術作品，以「山」和「溪」呈現南投意向。

浪漫情人橋連接貓羅溪兩岸，也晚投放七彩燈光，是新春期間浪漫景點，南投會展中心也有富貴錢鼠彩繪攤位，並提供限量彩繪公仔組，民眾可全家DIY體驗彩繪樂趣。

南投燈會將在18日登場，南投縣長林明溱等人今天揭幕今年主燈「旋轉錢坤」。記者江良...
南投燈會將在18日登場，南投縣長林明溱等人今天揭幕今年主燈「旋轉錢坤」。記者江良誠／攝影
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南投燈會將在18日登場，南投縣長林明溱等人今天揭幕今年主燈「旋轉錢坤」。記者江良...
南投燈會將在18日登場，南投縣長林明溱等人今天揭幕今年主燈「旋轉錢坤」。記者江良誠／攝影
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南投燈會今年主燈「旋轉錢坤」，錢鼠拿著金幣希望帶著民眾賺大錢。記者江良誠／攝影
南投燈會今年主燈「旋轉錢坤」，錢鼠拿著金幣希望帶著民眾賺大錢。記者江良誠／攝影
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南投燈會18日登場，除了各式花燈、燈海花毯，貓羅溪也有立式划槳體驗。記者江良誠／...
南投燈會18日登場，除了各式花燈、燈海花毯，貓羅溪也有立式划槳體驗。記者江良誠／攝影
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燈會林明溱

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