南投燈會打造水陸空燈海 主燈旋轉錢坤帶民眾賺大錢

2020南投燈會將在18日舉行，縣長林明溱今天公布鼠年主燈「旋轉錢坤」和鼠年小提燈造型，設計感十足的主燈還結合錢幣，希望新的一年，帶著縣民能一起賺大錢。

林明溱說，今年南投燈會採水陸空設計，除了主燈區和音樂幻彩水舞、夜光燈毯花海外，今年還結合無人機燈火秀，讓遊客可從水陸空欣賞不同的視覺景觀。

今年燈會共有15個主題區域，遊客白天可欣賞壯麗花海、觀賞富貴錢鼠彩繪作品，夜晚可享受浪漫燈海、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋與燈光花海。讓民眾享有視覺、聽覺與觀感三重享受。除了旋轉錢坤主燈首度曝光外，還有四種鼠年造型的富貴錢鼠彩繪作品，另外貓羅溪也將有立式划槳體驗。

南投燈會水舞設計主題以九九峰山型特色作為造型，主題「光耀久久」，在水面搭起九座弧形結構，並搭配20米精彩水舞展演。南投縣文化局長林榮森說，今年南投沙雕因為國道三號橋墩補強工程停辦，縣府在南投會展中心15日起將舉辦雕藝塑型主題展，以南投縣創作聚落來規畫作品，邀請藝術家、新銳創作家共同展出百件雕塑藝術作品，以「山」和「溪」呈現南投意向。