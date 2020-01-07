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3月娃搶走造勢晚會鋒頭 讓蔡英文好吃味

2020-01-07 23:48聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，蔡英文強調，如果讓國民黨「班師回朝」，第一個高興的是中國，第二個黑金派系，第三個是「吳斯懷們」，為了民主，為了守護台灣，一定要支持蔡英文及民進黨候選人，讓這種事絕對不能在台灣發生。

這場造勢大會約有5千人到場，搖旗吶喊，很多綠營支持者看到如此熱烈的場面，不禁表示：「綠營支持者的熱情回來了」。其中一對來自彰化市的吳姓夫妻，抱著才3個月大的女娃娃，全程參與，一到激情呼口號的時候，就把女娃高高舉起，成了全場焦點。

當蔡英文演說冓得慷慨激昂之際，突然媒體鏡頭轉了向，紛紛去搶拍這名女娃娃，而她在嘈雜甚至歡聲雷動聲中，也不受驚嚇。蔡英文見狀，在台上打趣說，這是在頭一次被搶走鋒頭，引起台上台下一陣大笑。

蔡英文說，如果讓國民黨班師回朝，除了三種人高興外，還有三個東西會回來，一是對手反年改，會讓國家破產陰影再回來，二是能源轉型停頓，核電廠會越蓋越多，三是「633」馬團隊會回來，這是台灣經濟最差的8年。

民進黨受到年輕人支持，蔡英文說，是因為年輕相信民進黨的理念，不滿望政府財務困難，成為他們將來的負擔。

賴清德則強調，為了成功達成台灣要贏的目標，蔡英文總統一定要連任，彰化縣四席立委要擊出全壘打，他因此呼籲彰化人一起來打這場聖戰。

民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，來自彰化市的...
民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，來自彰化市的吳姓夫妻，抱著才三個月大的女娃娃全程參與，一到激情呼口號的時候，就把女娃高高舉起，成了全場焦點。記者劉明岩／攝影
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民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，齊聲呼籲蔡英...
民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，齊聲呼籲蔡英文總統一定要連任，彰化縣四席立委要擊出全壘打。記者劉明岩／攝影
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民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，來自彰化市的...
民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，來自彰化市的吳姓夫妻，抱著才三個月大的女娃娃全程參與，一到激情呼口號的時候，就把女娃高高舉起，成了全場焦點。記者劉明岩／攝影
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民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，與彰化四位立...
民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德今晚在彰化市精誠夜市舉辦造勢大會，與彰化四位立委候選人攜手高呼「凍蒜 」記者劉明岩／攝影
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蔡英文民進黨賴清德

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