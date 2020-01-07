游錫堃輔選莊競程 籲拒絕親中立委候選人

民進黨台中市立委第5選區候選人莊競程今天召開「守護民主，拒絕親中立委」記者會，前行政院長游錫堃與多名綠營市議員到場力挺，游錫堃隨後與莊競程前往市場發放文宣。

台中市立委第5選區（北區、北屯區）候選人莊競程競選總部6日委請派報員派送文宣時，遭到國民黨同選區立委候選人沈智慧團隊人員攔阻，並向警方舉報為不實文宣。

莊競程競選總部今天召開記者會指出，這份文宣內容完全基於事實，而且都是沈智慧自己過去所做過的事，到底有哪一項是不實或是抹黑，莊競程更說，請沈智慧出來當面和他對質。前來站台輔選的游錫堃也和台中市議員曾朝榮、李天生、江肇國、賴佳微、張家銨等人力挺莊競程。

游錫堃表示，從昨天這件事情，初步看起來就是對手說謊成性，應該公開出來澄清為什麼要說謊。首先就是明明是合法文宣，卻去舉報並要求警方處理，警方處理後，又說沒有去舉報。

對此，沈智慧競選總部除表示不會隨對手起舞，競選總部律師團更指出，台中市立法委員第5選區有候選人用間接影射方式，散發或宣傳攻擊國民黨立委候選人沈智慧一事，已經由台中地方檢察署檢察官指揮偵辦調查中。

沈智慧競選總部律師團進一步指出，散發這項攻擊抹黑文宣者，應據實向檢察官說明，努力端正選舉風氣。沈智慧競選總部對於檢警偵辦進度無從知悉，針對此案的偵查過程亦無從作任何說明，一切尊重台中地檢署檢察官依法處理。