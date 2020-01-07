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立委選舉拜票狹路相逢 陳菊車隊巧遇迎藍營等候佳芬姐

2020-01-07 18:05聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

藍綠政黨選前衝刺，狹路相逢！台中市第四選區尋求連任的民進黨立委張廖萬堅今天下午四時廿八分由總統府秘書長陳菊陪同以車隊掃街，行經台中市西屯區漢口路二段時，巧遇對手國民黨立委候選人黃馨慧率領的群眾正在對面華美黃昏市場入口處等待國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬到場，綠營車隊快速通過，藍營群眾在街口比藍營總統候選人號次「2號」，沒有交集。

國民黨選前輔選衝刺，國民黨副總統候選人張善政今天上午陪同台中市第四選區立委候選人黃馨慧從台中市南屯區出發車隊掃街。李佳芬原本預計在下午4時陪同黃馨慧到西屯區華美黃昏市場掃街拜票，再由韓國瑜競總主委朱立倫接手，從華美黃昏市場出發以車隊掃街，後因李佳芬晚40分抵達，最後與朱立倫在華美黃昏市場內掃街拜票。

民進黨今天也輔選衝刺，總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌到台中市第四選區（西屯、南屯）陪同立法委員張廖萬堅一起搭上戰車，以車隊遊行拜票，力保台中關鍵一席，沿途民眾熱烈歡迎。

蔡其昌說，台派立委要過半，張廖萬堅是關鍵一席，因此一定要來幫忙張廖萬堅；陳菊則希望台中的市民朋友可以珍惜新世代，讓優秀的新世代未來可以在立法院裡面成為台灣改革重要的後盾；張廖萬堅則呼籲選民堅定出來投票，支持台灣、支持小英、支持張廖萬堅，相信最後結果會是甜美的。

藍綠政黨選前衝刺，台中市尋求連任的民進黨立委張廖萬堅在總統府秘書長陳菊陪同下，以...
藍綠政黨選前衝刺，台中市尋求連任的民進黨立委張廖萬堅在總統府秘書長陳菊陪同下，以車隊掃街（左6號車隊），今天下午巧遇對手黃馨慧率領的群眾（右2號群眾）正在對面華美黃昏市場入口處等待國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬到場，綠營車隊快速通過，藍營群眾在街口比藍營總統候選人號次「2號」，沒有交集。記者趙容萱／攝影
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韓國瑜2020選舉2020選舉台中市立委陳菊

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