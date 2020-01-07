立委選舉拜票狹路相逢 陳菊車隊巧遇迎藍營等候佳芬姐

藍綠政黨選前衝刺，狹路相逢！台中市第四選區尋求連任的民進黨立委張廖萬堅今天下午四時廿八分由總統府秘書長陳菊陪同以車隊掃街，行經台中市西屯區漢口路二段時，巧遇對手國民黨立委候選人黃馨慧率領的群眾正在對面華美黃昏市場入口處等待國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬到場，綠營車隊快速通過，藍營群眾在街口比藍營總統候選人號次「2號」，沒有交集。

國民黨選前輔選衝刺，國民黨副總統候選人張善政今天上午陪同台中市第四選區立委候選人黃馨慧從台中市南屯區出發車隊掃街。李佳芬原本預計在下午4時陪同黃馨慧到西屯區華美黃昏市場掃街拜票，再由韓國瑜競總主委朱立倫接手，從華美黃昏市場出發以車隊掃街，後因李佳芬晚40分抵達，最後與朱立倫在華美黃昏市場內掃街拜票。

民進黨今天也輔選衝刺，總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌到台中市第四選區（西屯、南屯）陪同立法委員張廖萬堅一起搭上戰車，以車隊遊行拜票，力保台中關鍵一席，沿途民眾熱烈歡迎。