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空汙不只中火 環團批中市府慢半拍

2020-01-07 18:39台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中環保團體批地方應變差，中央擺爛無對策，台商回流更恐造成雙重污染，台中空污容受...
台中環保團體批地方應變差，中央擺爛無對策，台商回流更恐造成雙重污染，台中空污容受力達到極限。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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「台中毒氣城再現？」雖然台中市環保局日前解釋，近期空污是由地理環境與氣候所引起，但台中多個環保團體7日上午仍前往市府廣場舉牌抗議，批盧市府緊急應變不力，除要求中火減煤4成外，仍需多管齊下，做好節電、抑制工業用電成長，落實「市長換人，空氣換新」的承諾。

重大污染不只中火

台中空污問題，中火燃煤發電一向被視為重大污染源之一，爭好氣聯盟發起人許心欣表示，即使中火現辭燃煤機組只發電3、4成，污染量仍比台中第二大固定污染源中龍鋼鐵還多。這次霾害嚴重，顯示在擴散不良期間，污染排放量已超過城市的涵容能力。市府這次卻整整晚了一天之後，才發布空污警報，應變能力完全不及格。

除要求中火減少燃煤量4成，市府應要求各大污染源即使強制減排10%應變。而不是僅讓前30大污染源「自主減量」，許心欣認為見不到實際效果；事實上也只有22家廠商配合。包括，使用生煤煉焦的中龍鋼鐵到底減排了多少？各家重大污染源實際減了多少？以及台中各焚化爐減燒的量，台中市政府並沒有讓資訊完全公開。

只預報無對策

許心欣更痛批中央環保署，似乎「只負責預報空品」糟不糟糕，根本拿不出對策。且屢次預報都「高估境外，低估境內」。每次地方政府只根據環保署的預報採取應變措施，根本難以防患未然；應該採取預先減非才會有效，卻為何做不到？

台商回流設廠增污？

金絲雀受害者聯盟石毓菁則強調，台商回流又將有一波工廠進入台中與彰化，在台中空污容受度達到極限時，如何確保台中市民不因工業區的增加使居民同時遭受工廠與電廠的雙重污染，市府應有一套完整的制度與計畫。

對於環保團體的訴求，台中市環保局回應指出，盧秀燕上台後即針對污染源採採重罰的鐵腕措施，除了重罰中火之外，也鎖定中龍、台肥、正隆、豐興等大型污染源進行專案稽查與裁罰，累積處分314萬多元。除固定污染源之外，對於移動車輛的查核、鼓勵汰換舊車等措施，台中市皆有具體成效。

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中火台中市空污

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