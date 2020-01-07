選情告急！彰化第三選區藍綠大咖助陣掃街催票

選戰倒數，彰化第三選區立委選戰藍綠對決，雙方今天都進入車隊掃街，民進黨副總統候選人賴清德、行政院副院長陳其邁下午接力到芳苑、溪湖鎮與民進黨立委洪宗熠一起拜票，對手國民黨候選人謝衣鳳則有韓國瑜競選總部主委朱立倫陪同在北斗鎮車隊掃街，母親前立委鄭汝芬、弟弟彰化縣議會議長謝典林也站上第一線為謝衣鳳拉票。

第三選區是彰化縣面積最大的選區，除了藍綠候選人，還有代表台澎黨的劉銀鬃以及以無黨籍登記的楊麗香，楊麗香是前北斗鎮長，在抽完號次後展現參選決心，選區旗幟林立，今天也進行車隊掃街。

民進黨中央大咖選前頻頻南下為洪宗熠輔選，半個月來黨內評估自家聲勢上揚，與對手進入pk賽，賴清德今天說，這已經是第五次來為洪宗熠站台，一定要讓他高票當選，一開始因對手家族勢力大家不看好洪宗熠，但他一步一腳用心打拚，應該得到鄉親支持。

洪宗熠近期以「搶救」選舉看板催鐵票，競選總部也發現選區至少有3處競選旗幟遭人塗汙破壞，已報案處理，洪宗熠說，不排除是因為總統蔡英文與他個人選情上揚，才招致有心人士「洩憤式」地攻擊。

選戰進入尾聲，國民黨立委候選人謝衣鳳的選舉看板也打出「危險！疼惜鄭汝芬、支持謝衣鳳」、「一人當選二人服務」，在最後關頭力求集中選票，掌握游離票。