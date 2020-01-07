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穿越千年時空 中台世界博物館展出罕見遼金文物

2020-01-07 15:43聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣「中台世界博物館」堪稱台灣佛教博物館的「羅浮宮」，其木雕分館近期展出13件遼金文物特選館藏，除有做工精細的舍利塔、大型經幢，更因佛坐像大小差距懸殊，從3.8公分到168公分高，格外吸睛，展現難得的遼金佛教文化。

中台世界博物館指出，契丹與女真族給人的印象多為豪壯雄強，但若仔細觀賞遼金佛教藝術卻能意外看見塞外民族的佛法視野和細膩，他們彷彿從對立、殘酷的歷史觀中走了出來，除展現一抹洗心虔敬的光明，也具讓人內心瞬間柔軟的魅力。

近期因此推出「心之所向－館藏遼金佛教造像特展」，館方設計以歸依、相續、嚮往、寂滅、經幢等5個單元，穿越千年時空講述關於遼金佛法因緣、佛像及菩薩像特徵、寂滅圖像、舍利塔與經幢的故事，展場則使用木格柵呈現梵網的概念。

中台世界博物館木雕分館館長釋見排法師說，展覽中特選館藏遼金文物13件，其中168公分高的金代泥塑彩塑佛坐像，藉由視覺穿透性和延展性的木格柵營造遼闊無礙勝境，另3.8公分迷你型青銅佛坐像則窺見遼金中原北方的造像工藝。

此外，還有各式白玉觀音菩薩坐像，高達173公分的漢白玉陀羅尼經幢，更有仿照寺院庭院供養舍利的小型銀製塔等，在遼金文化中各具代表性和獨特性；而該展覽在1月31日前開放預約參觀，當日憑票根至禮品店消費還可享85折優惠。

對藝術、文化、歷史、旅遊、宗教等有興趣的民眾，可前往探索不一樣的遼金史觀和佛語，該展覽將持續到8月底，埔里居民可免費參觀，10人以上團體及南投縣民則享門票優惠，相鄉活動訊息可上官網（https://www.ctwm.org.tw/）查詢。

南投縣中台世界博物館「心之所向－館藏遼金佛教造像特展」特選館藏遼金文物13件，相...
南投縣中台世界博物館「心之所向－館藏遼金佛教造像特展」特選館藏遼金文物13件，相當難得一見。圖／南投縣政府提供
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