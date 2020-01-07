全台最大15500席！台中巨蛋拚111年動工

孵「蛋」多年的台中巨蛋體育館終於有譜了！台中市都發局今在台中舉辦台中巨蛋工程說明會，吸引23家建築業者參加。台中市都發局長黃文彬說，台中巨蛋位於14期重劃區文教用地，占地6.9公頃，總預算65億元，興建可容納15500席觀眾席，預計111年動工，115年完工。

台中巨蛋命運多舛，前市長胡志強任內規畫在14期重畫區，前市長林佳龍將基地遷移到11期重劃區，現任市長盧秀燕上任後，拍板定案把基地移回到14期重劃區，市府昨天舉辦說明會，將徵求規畫設計與監造服務廠商。

市府表示，台中市目前有洲際棒球場，可舉辦國際棒球賽事、大型演唱會，但仍欠缺大型的室內場館；台語天后江蕙舉辦告別演唱會時，一度因為台中沒有巨蛋，最後沒有巡演到台中，讓不少人扼腕。

台中巨蛋位於14期重劃區環中路一段、榮德路西南側的「文中小6」預定地，占地6.9公頃，市府表示，其中2公頃規畫為商業設施，0.5公頃保留為學校用地，其餘為巨蛋體育館用地，觀眾席比台北、高雄巨蛋多出500席，打造為各種球類與國際級賽事場館，也作為大型表演與娛樂文化活動場地。

黃文彬說，市府公開徵求規畫設計與監造服務案，今年4月書面審查，6月評選出第一名團隊優先議約，入選4名可獲得獎金；國內開業建築師可單獨投標，市府鼓勵結合國際團隊參與，但評選時無論國內外團隊都沒有加權計分。

巨蛋選址延宕多年，盧秀燕上任後拍板定案，要趕在盧秀燕首屆市長任期內開工。運動局長李昱叡說，巨蛋可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，盼打造國際級場館，爭取國際賽事到台中舉行。