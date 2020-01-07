迎接建城三百年 新修彰化縣志再發表三志

彰化縣政府今天舉辦《新修彰化縣志》新書發表會，彰化縣長王惠美表示，彰化開發很早，人文薈萃，彰化地區成為探索台灣歷史文化重要一環，在彰化縣即將迎接建城三百年，今發表「沿革志」、「經濟志」、「政事志」，特別具有歷史見證的意義。

縣府今天也邀請《新修彰化縣志》總纂黃秀政教授、及「沿革志」、「經濟志」、「政事志」纂修團隊與審查委員參與發表會，黃秀政表示，不只他是彰化人，此次參加編修的團隊多位都是彰化人，所以對自己家鄉的縣志編修更帶有感情盡心盡力。

王惠美說，彰化縣是從清雍正元年即出現「彰化縣」行政區域名稱，

《新修彰化縣志》則是繼清道光年間(1836年)彰化知縣周璽編修《彰化縣志》後，再由彰化縣文化局委託專業學術團隊，詳加考證史實纂修，繼107年首波出版5志17篇後，今再發表「沿革志」、「經濟志」、「政事志」等3志13篇，每篇字數均達20萬字以上，纂修歷時7年，為彰化歷史留下重要記錄。

《新修彰化縣志》由前中興大學文學院院長黃秀政教授擔任總纂，期能完整呈現彰化自開闢以來至民國39年行政區重新畫分後的發展與變遷過程，9志各置主持人1人，以民國39年彰化縣行政區域調整後的26鄉鎮市為地理範圍。

「沿革志」揭示自清雍正元年(1723年)即出現「彰化縣」行政區域名稱，與民國39年迄今的「彰化縣」差異，作為起始點，釐清「歷史的彰化」與「彰化的歷史」，書寫上起史前時期，分為歷史篇及大事紀（上）（下）2冊，以宏觀的視角，記錄彰化縣長期演變發展軌跡。

「經濟志」分為4篇，記述彰化的「地」與「物」，農業篇涵蓋水利、農、林、漁、畜牧等範疇，工業篇爬梳自明鄭時期起小規模手工業及後續產業變遷，商業與金融篇及交通觀光篇記載人群的移動與經濟活動等面向。

「政事志」分為6篇，記述有關彰化縣的自治與選舉、戶政警消與役政、衛生與環保、地政、財稅和公共建設等等諸多層面的政治史事。

此次出版的3志內容呈現農業大縣彰化從清代以來170多年間已從農業社會轉型為工商業與服務業為主的經濟活動及變遷樣貌，也得以窺探不同時空中，彰化縣先民生活的日常片段。