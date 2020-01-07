彰化那棵誇張紅花風鈴木炸開沒？大家迫不及待了

連續幾年的春節前後，彰化市南校街南郭國小後門人行道上，那棵神奇紅花風鈴木花開總如爆發的粉紅棉糖，所吸引的人氣被形容抵過各地「花海」，現在這棵紅花風鈴木的部分枝枒已冒出粉紅花朵，已有民眾等不及前往欣賞，期待再如往年，又是滿樹粉紅，黏著大家的眼球。

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收，近年來，台灣很多地方都有種植，南郭國小南校街人行道也栽種了四、五棵，但唯獨緊鄰南校街校門的這棵紅花風鈴木，開得特別誇張，但它樹身單薄，一點也不起眼，每年卻都開得像一團棉花糖，常吸引學生、路人或者慕名而來民眾駐足，成了賞花景點。

現在，與它緊鄰的另一棵紅花風鈴木，如同以往，都比神奇風鈴木早開花，而今年也比往年開得茂盛，很多民眾愛屋及烏，也會去欣賞、拍照，其實也是在探視這棵享有盛名的神奇紅花風鈴木，開了沒？

這棵神奇紅花風鈴木往年都在春節前怒放，但不是每年都開得盡如人意，甚至有隔一年才會大放的說法，而去年開得超級誇張，讓名聲更是響亮。現在距離春節還有兩個禮拜，它的部分枝芽已綻放粉紅花朵，但多數枝枒都還是含苞待放，是否會如大家所願，可能要再一周就會明朗。

不過在網路上，早已引起熱烈討論，有人認為這年是冬年乾旱，預期會再大開，不會讓人失望，但也有人看著目前是稀疏花朵，擔心會再隔一年才會大開。