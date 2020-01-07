台中連日灰濛濛環團怒吼 中市府：面對問題不逃避

中部連日空品不佳，空氣灰濛濛，達到「紅害」等級，多個環保團體今日上午齊聚台中市政府前發出怒吼，批判盧市府緊急應變作為不及格，要求台中市長盧秀燕監督中火減煤之外，也應拿出對策改善空汙，落實「市長換人 空氣換新」的競選承諾。中市府表示，針對此波空品不良，盧秀燕日前親自坐鎮應變指揮中心，自1月3日至6日通知全市工廠降載115家次，市府面對問題不逃避，針對三大汙染源將對症下藥，加速解決。

爭好氣聯盟發起人許心欣說，這次霾害嚴重，凸顯市府在緊急應變上完全不及格 ，空汙警報晚了一天才發布，且沒有提早要求大汙染源減排應變，仍讓前30大汙染源「自主」減量，效果杯水車薪；市府除監督中火減煤4成之外，使用生煤煉焦的中龍鋼鐵減排多少？市府不能再用佛性的緊急應變方式，應針對固定、移動汙染源加強減量。

許心欣也砲打中央，環保署把啟動緊急三級的PM2.5門檻訂太高，目前依法PM2.5超過150 μg/m 3 才能強制降載減排10%，但現在國人對超過54 μg/m3的紅害就受不了，且過去幾年官方測站PM2.5幾乎從沒超過150 μg/m 3 ，根本難以強制要求減排10%，是無用、難以應變的法規。

「空氣管不好，市長會跌倒！」台灣護樹團體聯盟張美惠說，中龍鋼鐵廠的汙染是僅次於中火最大的汙染源，市府對中龍的汙染管控完全不提，中小企業老闆們紛紛表示已經配合政府把燃煤鍋爐改為燒天然氣，然而「只敢拍蒼蠅，不敢打老虎」的市府，卻對鋼鐵業非常的優待，難道我們都要幫大財團吸髒空氣嗎？

主婦聯盟台中分會專員林政翰批評，盧市長竟將咖啡店與超市騎樓全面禁菸列為空汙改善對策，顯然對空汙主要來源不夠清楚，固定汙染源除了中火，第二大是中龍鋼鐵，中火減煤了，那中龍呢？應對前30大固定汙染源有進一步的管制作為。

台中市府環保局表示，市府要求台中市轄內汙染排放量前30大固定汙染源配合降載，從源頭減少汙染排放，1月3日至6日共降載115家次，期間也查獲固定汙染源違規案件2件、違法露天燃燒17件。

環保局強調，市府也成立專案小組，鎖定台中港區內汙染源及后里區大型汙染加強稽查，除中火以外，也鎖定中龍、台肥台中廠、正隆及豐興等大型固定汙染源，進行專案稽查，並透過溝通協商的方式，讓業者主動更新環保設施，例如中龍公司自產焦爐氣(燃氣)加強脫硫淨化，可以減少硫氧化物的排放量。統計去年1月至11月底共執行22次專案稽查，並查獲違反環保法令案件27案次，處分金額為314萬4千元。