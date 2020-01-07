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彰化埔鹽南新花海節沒花看 村民無奈：輸給老天爺

2020-01-07 07:57聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉南新村往年都因為大片波斯菊花海吸引大批遊客前往，這周日將舉辦第七屆「南新農村花海藝術節」，但不料今年暖冬，波斯菊居然提早了兩周開花，加上前陣子大雨，把花都打落，導致今年沒有花海能欣賞，村長施正賀無奈表示，「人算不如天算」。

埔鹽鄉南新村的波斯菊花海每年都吸引許多遊客前往合影打卡，南新村民也樂在每年的花海藝術節中展現創意，設計新的拍照點和不同的藝術作品，讓遊客年年驚豔，但是今年因氣候變化，本周末就要舉辦花海藝術節，會場中的波斯菊卻零零落落，呈現「草比花多」的景況。

施正賀說，每年都是第二期稻作收割前先灑下波斯菊種子，水稻收割之後整地，種子與稻草一起翻進土裡，過兩個月就開出美麗的波斯菊花海，但今年因為暖冬，波斯菊的花株還來不及長高，也還沒長得茂密就已經開花，比往年早了快要兩周，開花後又下雨，導致田間雜草迅速生長，甚至比花還高，粉紅花海今年是看不到了。

今年整個埔鹽鄉南新村本來設計了14公頃花海，田間也設置了富有童趣的竹馬、蝴蝶、蜻蜓等裝飾，還有蜘蛛人和大型婚宴才會拿出來擺設的愛心造型拍照點，今年沒有花海襯托而少了一些熱鬧感，相當可惜。村民也說，「沒辦法啦，這次輸給老天爺」。施正賀說，活動當天還是會有豐富的表演活動，希望附近居民投票完的隔天，可以來南新村走走，舒緩選舉期間的緊張心情。

彰化縣埔鹽鄉南新村村長施正賀無奈表示人算不如天算，今年氣候變遷導致花海節無花海可...
彰化縣埔鹽鄉南新村村長施正賀無奈表示人算不如天算，今年氣候變遷導致花海節無花海可看。記者凌筠婷／攝影
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因為今年暖冬，導致波斯菊提早兩周開花，這周末的南新花海節，本來該滿開的花海卻已經...
因為今年暖冬，導致波斯菊提早兩周開花，這周末的南新花海節，本來該滿開的花海卻已經零零落落。記者凌筠婷／攝影
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因為今年暖冬，導致波斯菊提早兩周開花，這周末才要舉辦南新花海節，卻面臨無花海窘境...
因為今年暖冬，導致波斯菊提早兩周開花，這周末才要舉辦南新花海節，卻面臨無花海窘境。記者凌筠婷／攝影
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藝術節暖冬

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