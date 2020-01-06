兒少福利中心不再委外YMCA 綠營痛批 縣府: 服務不打烊

民進黨彰化縣議會黨團今天再度抨擊，彰化縣政府政策急轉彎，兒少福利中心委外作業都已經在招標過程中，還可以臨時喊卡，讓人匪夷所思，彰化縣政府回應表示，「彰化縣兒少中心」是彰化縣政府與彰化YMCA委外合約已到期，今年元月起由縣府接續提供服務，所有服務不打烊，權益不受損。

民進黨彰化縣議會黨團總召、縣議員尤瑞春、賴澤民、賴清美、李成濟等多位議員今天召開記者會指責彰化縣府終止兒少福利中心委由YMCA營運，不僅讓社福打折，也造成兒少中心工作人員面臨失業問題，此次縣長王惠美不再用財政不佳當藉口，而是直接用用「政策調整」搪塞，沒有事先協調的強勢作風令人難以苟同，希望縣長能給大家一個交代。

彰化縣府社會處長王蘭心表示，兒少福利中心從105年開始委由彰化YMCA彰化縣基督教青年會營運，合約一年為一期，由於合約到去年底，縣府接續提供原先場館服務，對於弱勢兒童課後照顧方案，今年仍將補助彰化縣基督教青年會持續辦理，對於服務中個案將由縣府社工接手，權益不受影響，請家長放心，縣府也將研議提高補助費用，降低該會自籌款壓力，提供更優質課後照顧服務。

至於委託方案社工人員權益問題，縣府表示，於委託契約中，即有明定僱主(彰化縣基督教青年會)應依勞動基準法辦理，該會也會依據勞基法提供非自願離職之員工資遣費，縣府勞工處也會提供轉職諮詢服務及就業輔導。