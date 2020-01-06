親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。

恐嚇殺柯文哲不用兩天 警方逮捕一網友

兒少福利中心不再委外YMCA 綠營痛批 縣府: 服務不打烊

2020-01-06 18:27聯合報 記者林宛諭／即時報導

民進黨彰化縣議會黨團今天再度抨擊，彰化縣政府政策急轉彎，兒少福利中心委外作業都已經在招標過程中，還可以臨時喊卡，讓人匪夷所思，彰化縣政府回應表示，「彰化縣兒少中心」是彰化縣政府與彰化YMCA委外合約已到期，今年元月起由縣府接續提供服務，所有服務不打烊，權益不受損。

民進黨彰化縣議會黨團總召、縣議員尤瑞春、賴澤民、賴清美、李成濟等多位議員今天召開記者會指責彰化縣府終止兒少福利中心委由YMCA營運，不僅讓社福打折，也造成兒少中心工作人員面臨失業問題，此次縣長王惠美不再用財政不佳當藉口，而是直接用用「政策調整」搪塞，沒有事先協調的強勢作風令人難以苟同，希望縣長能給大家一個交代。

彰化縣府社會處長王蘭心表示，兒少福利中心從105年開始委由彰化YMCA彰化縣基督教青年會營運，合約一年為一期，由於合約到去年底，縣府接續提供原先場館服務，對於弱勢兒童課後照顧方案，今年仍將補助彰化縣基督教青年會持續辦理，對於服務中個案將由縣府社工接手，權益不受影響，請家長放心，縣府也將研議提高補助費用，降低該會自籌款壓力，提供更優質課後照顧服務。

至於委託方案社工人員權益問題，縣府表示，於委託契約中，即有明定僱主(彰化縣基督教青年會)應依勞動基準法辦理，該會也會依據勞基法提供非自願離職之員工資遣費，縣府勞工處也會提供轉職諮詢服務及就業輔導。

縣府強調很感謝彰化基督教青年會多年來夥伴關係，該會仍是縣府推動社會福利協力單位，希望勿再將本案泛政治化，以免影響社工人員之士氣， 讓每位社工儘速回歸單純社會福利工作。

民進黨彰化縣議會黨團今天再度抨擊，彰化縣政府政策急轉彎，兒少福利中心委外作業都已...
民進黨彰化縣議會黨團今天再度抨擊，彰化縣政府政策急轉彎，兒少福利中心委外作業都已經在招標過程中，還可以臨時喊卡，讓人匪夷所思。記者林宛諭／攝影
分享

社工青年

延伸閱讀

一國兩制布條延燒 綠營提告：講了百次我做的為...

短時間返鄉2次、期末考、天氣差 綠營憂影響投...

比較蔡韓造勢熱情度 謝龍介：綠營50分藍營9...

黃金周彰化藍綠拚戰 謝衣鳳造勢大會綠營車隊掃...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陳菊陪同洪宗熠 時代力量邱顯智吳韋達車隊掃街催票

2020-01-06 17:11

台灣燈會邀珍寶馬戲團 打造高空特技秀

2020-01-06 15:56

影／貴妃、太監台中搶銀行 中警防搶演練上演穿越劇

2020-01-06 15:17

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

穿婚紗走紅毯 獨居阿嬤圓夢

2020-01-06 00:34

中市府開辦「智慧設計專班」 幫你穩定就業

2020-01-06 00:23

八通關古道建新山屋 2年後啟用

2020-01-05 23:44

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

2020-01-05 21:38

想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04

遭控違反利益迴避？ 何欣純今告莊子富違反選罷法

2020-01-05 19:21

彰化謠傳里長拿到10萬元走路工 多名里長氣憤報警提告

2020-01-05 17:26

90失明阿嬤重穿婚紗 弘道為老人圓夢

2020-01-05 15:35

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南今年機車汰換最新補助 最高補助2萬1000元

2020-01-06 10:14

經國大橋新規劃增設2匝道 竹縣提解方獲中央善意回應

2020-01-06 11:04

想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡臭

2020-01-05 23:42

台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

2020-01-05 21:38

推動大汐止經貿園區 增2.4公頃綠地翻轉工業城印象

2020-01-05 19:46

高雄大旗美民眾注意 元月份有6天交通大執法

2020-01-05 20:58

玉山拚國際化 恐埋安全未爆彈

2020-01-05 23:41

六龜寶來升級版花賞公園開放 露營也能享受泡湯樂趣

2020-01-05 20:33

高雄輕軌二階徵地費買車廂？ 捷運局：政風處調查中

2020-01-06 12:12

高雄市上午空氣品質亮橘紅燈 環保局：可能持續到7日後

2020-01-06 09:24

梅山公園梅花燦爛綻放 大選結束剛好賞「梅」景

2020-01-06 13:11

國發會審過東環段可行性 北市捷運局：可望春節後辦綜規

2020-01-06 13:14

環狀線第1階段履勘 21項需改善

2020-01-06 00:24

選舉亂糟糟 金門2佛教團體辦點燈祈福

2020-01-05 19:33

八通關古道建新山屋 2年後啟用

2020-01-05 23:44

捷運景安站這路段機車退騎樓 14日起取締拖吊

2020-01-06 15:52

南橫梅山口-天池段 春節前通車

2020-01-05 23:37

汐止翻轉！推動大汐止經貿園區 規畫環河道路

2020-01-06 00:19

蔡英文牽手蘇震清屏東出發 時力張怡轟糟蹋屏南鄉親

2020-01-06 15:59

手作步道叫好 北市再增2條

2020-01-06 00:01

天空的微笑 台中市東勢區出現顛倒彩虹

2020-01-06 17:37

新竹自然工法示範區 台開雲夢山丘艾美酒店開工

2020-01-05 23:48

不只垃圾成山 桃還有鍋爐汙染

2020-01-05 23:44

影／「蔡政府欠退休警消一個公道」 退警台灣大道拉布條

2020-01-06 12:58

遭控違反利益迴避？ 何欣純今告莊子富違反選罷法

2020-01-05 19:21

馬英九陪林思銘車隊掃街 寫下「馬英九力挺」字句

2020-01-06 16:56

又是黑函？邱烽堯文宣提慶富案 江永昌忍無可忍將提告

2020-01-06 16:32

選前最後周日 高市副市長李四川陪葉壽山掃夜市

2020-01-05 22:21

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

2020-01-05 23:25

他當35年志工背後有洋蔥 幼時父死母病幸有家扶依靠

2020-01-05 19:26

秋冬遊補助 台東3.2億居冠

2020-01-05 22:55

黃石假日二手市集熄燈有望轉往淡水 中繼市場1月中動工

2020-01-05 20:05

鋼筋裸露、梁柱龜裂 新莊龍鳳段社區被畫定成危建

2020-01-06 14:32

李佳芬「新莊」拜票 稱讚「親切的地方」

2020-01-06 17:10

嘉義梅山公園梅花開 這兩周最美

2020-01-05 23:14

緬懷孫理蓮當年投入烏腳病 芥菜種會北門辦禮拜

2020-01-05 21:39

總被問「選上會好好留下來？」 賴品妤：是義務與責任

2020-01-06 16:23

解決馬祖就醫困境 綠委促設就醫轉診單一窗口

2020-01-06 12:34

蔡英文車隊掃街 碰上長達1公里眾神隊伍

2020-01-06 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top