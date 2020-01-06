陳菊陪同洪宗熠 時代力量邱顯智吳韋達車隊掃街催票

選戰進入倒數五天，總統府祕書長陳菊今天上午到彰化縣溪湖鎮陪同民進黨立委候選人洪宗熠車隊掃街，針對韓國瑜的「中邪」說，陳菊表示「，這是封建的說法」、「不適當的字眼不願評論」，發生空難大家都很沉痛，是不分政黨、藍綠，是國家的損失。今天下午時代力量彰化縣議員吳韋達與黨內不分區立委候選人邱顯智則在員林市區車隊掃街，希望能拉抬政黨票選情，讓時代力量政黨票突破10%。

曾說過「很歡迎民進黨的大咖們都來幫我」的彰化第三選區民進黨立委候選人洪宗熠今天請來總統府祕書長陳菊，這也是陳菊第三度來為洪宗熠輔選，兩人在溪湖鎮車隊掃街拜票。針對日前民進黨不分區立委林靜儀在廣播節目專訪時的發言，被外界簡化解讀為「支持統一就是叛國」，陳菊表示，林靜儀知道她自己不能代表民進黨或蔡英文，因此已經辭去發言人一職。而台灣經過幾十年才爭取到言論自由，民進黨堅持捍衛言論自由，她不認為林靜儀的言論會對選情造成任何影響。

時代力量彰化縣議員吳韋達和前時代力量黨主席邱顯智今天下午也在員林市區車隊掃街，吳韋達表示，時代力量這次選戰默默地在人口較多、較熱鬧的地區車隊掃街宣傳，希望能夠拉抬政黨票的票數，讓時代力量的不分區立委可以更多席進入國會。