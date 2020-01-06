台灣燈會12/8-23 知名珍寶馬戲團每晚給你好看

2020台灣燈會在台中，台中市政府文化局邀請英國珍寶馬戲團來台參加2020台灣燈會，「珍寶」獲得英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」12月8日到2月23日每晚7點在后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場，網羅台灣頂尖劇場技術團隊聯手打造「璀璨盛夜」為台中量身打造戶外高空特技秀。

英國珍寶馬戲團獨創空中火索橫越雙塔，曾在世界知名活動演出中呈現，包括美國火人祭、英國荒野音樂節、杜拜世界杯、英國Bestival音樂節等，另為英國Bestival音樂節設計的火索演出段落，獲英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」。

「璀璨盛夜」由英國珍寶馬戲團總監比利．艾爾文執導，以國際知名的英國高空鋼索演員，結合英國藉的日本小提琴家湯川黛安娜、台灣原民歌手沐妮悠及台中在地表演團隊包含典躍舞團及愛唱歌手跨界合作。

其中特別邀請后里在地社團或居民手持傘燈化為璀璨閃耀的星星共同演出，巧妙的將國際與在地參與融合一體，將帶給觀眾的驚艷視覺的世界頂級藝術饗宴，每日限定1場。

文化局表示，合作團隊也精心規劃系列周邊活動，將國外行之有年的口述影像、高空特技表演專業導覽及為身障朋友設計的觸摸(視障)導覽導入台灣，分享製作過程及技術。