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穿婚紗走紅毯 獨居阿嬤圓夢

2020-01-06 00:34聯合報 記者凌筠婷張明慧／連線報導

弘道老人福利基金會為長輩圓夢，獨居弱勢長輩挑戰「不老婚紗」，阿嬤們興奮又害羞。 ...
弘道老人福利基金會為長輩圓夢，獨居弱勢長輩挑戰「不老婚紗」，阿嬤們興奮又害羞。 記者凌筠婷／攝影
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農曆年前，中彰有一連串關懷行動，弘道老人福利基金會辦圍爐餐會，5名長輩穿白紗禮服圓夢，服務20年的志工夫妻也重新穿上白紗，先生重新向太太求婚，現場洋溢幸福氛圍。廣亮慈善會昨發放物資與慰問金給中彰地區弱勢戶，600多戶受惠；連日包括清水紫雲巖、梧棲頂寮里等單位都發放白米、物資和慰問金，讓貧戶暖心。

但弘道老人福利基金會彰化服務處長施淑莉憂心說，弘道每年推動寒冬助老活動，今年需求550萬元，募款2個月僅募到5成，年節將至尚缺275萬元，還需社會人士發揮愛心

這次為讓獨居弱勢長輩圓婚紗夢，基金會與建國科大美容系、婚紗公司合作，為長輩整理妝髮，讓阿嬤們美美出席。90歲賴阿嬤因雙眼中風幾乎失明，耳朵重聽，平常在家不願出門，這次在志工和弟媳鼓勵下初次體驗穿白紗，她說：「雖然看不清楚，但摸到感覺也很新鮮！」

74歲謝阿嬤在13年前兒子過世後，靠做資源回收維生，過年沒人圍爐，8年前弘道基金會開始服務謝阿嬤，她每年都期待與其他長輩圍爐，感受熱鬧氣氛；今年她也穿白紗走紅毯，笑得非常開心，她說之前結婚有穿白紗，但沒拍照留念，這次穿婚紗感覺更緊張。

擔任弘道志工20年的姚寶珠也與先生葉站一起穿禮服走紅毯，當年覺得老人需要關懷，投入服務行列一待20年，先生雖沒正式擔任志工，無怨無悔當司機開車載她與長輩。

中華民國廣亮慈善會等單位辦冬令愛心濟貧，在中市霧峰、豐原、中港區與彰化鹿港鎮發放愛心物資與慰問金，期盼讓清寒家庭過個好年。清水紫雲巖也有濟貧行動，台中市議長張清照出錢，還親自幫弱勢戶搬物資，讓不少人感動。

婚紗愛心中風

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