台中空氣明天仍灰濛濛 周三起改善

台中市這波空汙受環境風場影響，自三日起台中位於背風側，境內汙染物持續累積，造成天空灰濛濛的；周一台中空品仍不佳，要等到周三改吹東北風後，空品才會明顯改善。學者表示，秋冬空汙無法立即改變，但應積極減排，打造捷運路網因應。

台中市每到秋冬空汙季，天空常被灰濛濛的霧霾籠罩，主要受到東北季風影響，大氣擴散條件不佳，使得汙染物無法有效排出，有時境外汙染物來襲，也會影響空品。台中市環保局表示，與往年相比，今年空汙季空品已有明顯改善。

台中市自三日起空品明顯變差，昨天與今天狀況最嚴重，全台中市有十六個空品測站，有十一個測站AQI曾超過一五Ｏ，達到紅色等級，代表對所有人都不健康，其餘為對敏感族群不健康的橘色等級。

台中市環保局強調，台中空氣品質逐年改善，PM2.5年平均濃度已降至17.7微克，AQI大於100的空品不良日數逐年降低，107年有60天，108年減少為44天。

逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中說，空汙季來臨，固定汙染源應加強減排，移動汙染源管制不易，應加速發展捷運系統來取代；當年台北空氣汙染嚴重，捷運網路完成後空氣才變好；另外政府應提高空汙費，迫使企業投入汙染防治設備，減排才是王道。