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想念的味道回來了 芳月亭重新開張擠爆人潮

2020-01-05 21:04聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化芳月亭重新開張了!創立一甲子的老餐廳芳月亭去年228熄燈號後，讓許多老彰化人無限感慨，芳月亭的第四代林鉦凱決定將芳月亭轉型為更具人情味的小吃食堂，賣起以前的招牌蘿蔔糕，沒想到才重新開張，擠爆小店，原本預計每天營業到晚間7點，卻經常中午過後就賣完蘿蔔糕，提早打烊。

「真的被人潮嚇到，對於沒吃到蘿蔔糕的客人覺得好抱歉！」林鉦凱說，最近芳月亭重新開張，每天上午11點開賣，但總是中午就擠滿人潮，有個80、90歲的阿公跑了二趟都沒買到他想念的蘿蔔糕，第三次不到12點就前來光顧，總算沒讓他失望。

林鉦凱說，去年父親因年紀大了，決定將他們的老餐廳結束營業，但結束營業後，他一直有失落感，總放不下對自家餐廳的情感，尤其以前都是他在負責做蘿蔔糕，結束營業前，他心裡就一直想著「真的不做了嗎？」，但家人都覺得餐廳真的不好經營，還是決定停業，但他想著，有一天一定要讓芳月亭再回來。

芳月亭結束營業後，林鉦凱和妻子黃聖惠也到各地去吃小吃，看別人是如何經營小吃店，最後決定要再把芳月亭轉型成「小食堂」，重新裝潢，由於是夫妻倆經營，人手有限，他們就挑了以前芳月亭點菜率很高的蘿蔔糕、還有肉燥飯、他自己最愛的蔥油雞腿飯、雲筍大骨湯、蒜頭蛤蜊湯、奶黃流沙包，希望先從這幾樣人氣小吃賣起，顧好品質。

芳月亭的古早味蘿蔔糕是每天現做，目前一天大概要用上近20台斤的蘿蔔，現磨的米漿做成的蘿蔔糕，真材實料，最特別的是古早味的炸蘿蔔糕，一旁會附上傳統味香噴噴的肉燥，可以淋上蘿蔔糕非常對味，也有人不吃肉燥，也可改沾醬油。

黃聖惠說，其實他們原本的想法是希望能經營一家很有人情味的小食堂，民眾若想念他們家的蘿蔔糕就上門，還可和老闆閒聊兩句，像日劇一樣那種小食堂的人情味，但重新開張後，爆滿的人潮讓他們很吃驚，由於中午人太多，真的會影響用餐環境，他們也對客人很抱歉，希望過一陣子生意平穩後，可以提供美味與更舒適的用餐環境，也許也會陸續再提供隱藏版小菜。

芳月亭古早味肉燥所做的肉燥飯，和淋上肉燥的炸蘿蔔糕都是老彰化人的最愛。記者林宛諭...
芳月亭古早味肉燥所做的肉燥飯，和淋上肉燥的炸蘿蔔糕都是老彰化人的最愛。記者林宛諭／攝影
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芳月亭的第四代決定將芳月亭轉型為更具人情味的小吃食堂，重新裝潢後，仍保留了古早味...
芳月亭的第四代決定將芳月亭轉型為更具人情味的小吃食堂，重新裝潢後，仍保留了古早味，又兼具小食堂的暖味。記者林宛諭／攝影
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創立一甲子的老餐廳芳月亭去年228熄燈號後，讓許多老彰化人無限感慨，芳月亭的第四...
創立一甲子的老餐廳芳月亭去年228熄燈號後，讓許多老彰化人無限感慨，芳月亭的第四代林鉦凱決定將芳月亭轉型為更具人情味的小吃食堂，賣起以前的招牌蘿蔔糕，重新開張。記者林宛諭／攝影
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創立一甲子的老餐廳芳月亭去年228熄燈號後，讓許多老彰化人無限感慨，芳月亭的第四...
創立一甲子的老餐廳芳月亭去年228熄燈號後，讓許多老彰化人無限感慨，芳月亭的第四代林鉦凱決定將芳月亭轉型為更具人情味的小吃食堂，賣起以前的招牌蘿蔔糕，重新開張。記者林宛諭／攝影
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芳月亭古早味肉燥所做的肉燥飯，和淋上肉燥的炸蘿蔔糕都是老彰化人的最愛。記者林宛諭...
芳月亭古早味肉燥所做的肉燥飯，和淋上肉燥的炸蘿蔔糕都是老彰化人的最愛。記者林宛諭／攝影
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