遭控違反利益迴避？ 何欣純今告莊子富違反選罷法

台中市第七選區（太平、大里）民進黨立委候選人何欣純今天與律師一起到台中地檢署提告，告國民黨提名的對手莊子富與其父親莊文勤，未善盡查證責任，在選區多個地點懸掛「三問何欣純」、「權越大、貪越大」等布條、文宣，意圖使人不當選，何因此委由律師對莊父子提出違反選罷法告訴。

台中市第七選區國民黨立委候選人莊子富陣營表示，明天上午將在國民黨台中市黨部舉行「法院判決書鐵證如山，為何不敢說面對」的記者會，屆時再統一說明。

立委何欣純今天下午2時許在律師的陪同下，前往台中地檢署按鈴控告國民黨對手莊子富與其父親莊文勤涉嫌違反選罷法，何指控莊姓父子涉嫌在選區內懸掛不實的布條，並將布條拍照後製作成網路訊息，在手機通訊軟體LINE裡傳送，布條中內容提及「莊子富三問何欣純」、「您先生利用職權的不法所得何時解釋清楚？一直當官？一直爽？」、「權越大、貪越大」等語。

立委何欣純在刑事告訴狀指出，何丈夫的建築師事務所在2009年至2010年間承包17間中小學標案，金額為950萬元，何丈夫因不解法令，而遭法務部認定全案違反公職人員利益迴避法，判罰何丈夫950萬元，全案經最高行政法院判決後確定。監察院也針對全案進行調查，調查後認定無具體事證顯示何假借職務上的權力、方法、機會圖利丈夫的律師事務所，相關的判決都在司法院網站可以查詢。