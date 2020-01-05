彰化謠傳里長拿到10萬元走路工 多名里長氣憤報警提告

彰化立委第二選區選情激烈，國民黨立委候選人張瀚天今天指出，最近有人在網路散發抹黑訊息，指彰化市幾乎所有東區里長都收到走路工費，他將向彰化地檢署告發，今天東區里長聯誼會會長、茄苳里長吳秋仁等多位里長也忿忿不平說他們已報警，也將向放假消息的4人求償名譽損害賠償金。

吳秋仁說，最近這兩天接連有民眾私下詢問「是不是選後有錢拿？」或是帶著異樣眼光說「選後要發財了！」，他們去了解，才發現有人在網路上散佈抹黑消息。

張瀚天競選總部指出，一名陳姓男子在個人臉書上po文說，有個打工的粗工拜託他總統選韓禿，因為他買了一萬元韓禿勝選，可以拿七萬五的簽賭，想過個好年，又說「彰化市幾乎所有東區里長都收到狗黨立委候選人十萬的（工作費），而檢調不知？」，而下方也有人留言附和，影射國民黨立委候選人張瀚天期約賄選、發放走路工費。

張瀚天說，選戰開打以來，不論對手用甚麼抹黑攻擊奧步，他還是堅持要正面選舉，沒想到對手的手段越來越惡質，甚至還賄聲賄影的以「親耳聽見」的「假目擊者」形式，來散播這種假消息，明顯是違反選罷法、意圖使人不當選，他呼籲如果真的有這種「親耳聽聞的目擊者」，請他們立即向檢調檢舉，還有機會獲得高額檢舉獎金，但他也絕不縱容這種惡劣的烏賊戰攻擊，將由總部向彰化地檢署告發。