90失明阿嬤重穿婚紗 弘道為老人圓夢

「這麼老了還穿婚紗，很新鮮也很害羞！」弘道老人福利基金會今天舉辦圍爐餐會，在歲末年終時提早與獨居弱勢長輩圍爐，還讓5名長輩重新穿上白紗禮服圓夢，雖然阿嬤們看起來緊張，但臉上始終有害羞的笑容。服務20年的志工夫妻也重新穿上白紗，先生還重新向太太求婚，活動現場洋溢著幸福氛圍。弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉表示，弘道每年都會推動寒冬助老活動，今年需求550萬元，但募款了近2個月僅募到5成，年節將至卻尚缺275萬元，還需社會人士發揮愛心。

為了讓獨居弱勢長輩圓婚紗夢，弘道老人福利基金會與建國科技大學美容系、彰化在地婚紗公司合作，由建國科大美容科學生為長輩整理妝髮，讓阿嬤們能美美地走上紅毯。90歲賴阿嬤今年因為雙眼中風幾乎失明，加上耳朵嚴重重聽，雖然和兒子、媳婦同住，但是賴阿嬤因為擔心自己變成負擔，平常都在家中不願意出門，這次在志工和弟媳鼓勵之下，初次體驗穿白紗，她說：雖然看不清楚，但摸到的感覺也很新鮮。

74歲謝阿嬤在13年前兒子過世之後，就靠著做資源回收維生，過年因為沒有人圍爐，都是隨便弄點飯菜度過除夕夜，直到8年前弘道基金會開始服務謝阿嬤後，每年她都很期待和其他的長輩一起圍爐，感受熱鬧氣氛。今年謝阿嬤也穿白紗走紅毯，笑得非常開心，她說之前結婚雖然有穿過白紗，但沒有拍照留念，已經完全忘記穿白紗的感覺，這次穿婚紗感覺更緊張。