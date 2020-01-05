親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

90失明阿嬤重穿婚紗 弘道為老人圓夢

2020-01-05 15:35聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

「這麼老了還穿婚紗，很新鮮也很害羞！」弘道老人福利基金會今天舉辦圍爐餐會，在歲末年終時提早與獨居弱勢長輩圍爐，還讓5名長輩重新穿上白紗禮服圓夢，雖然阿嬤們看起來緊張，但臉上始終有害羞的笑容。服務20年的志工夫妻也重新穿上白紗，先生還重新向太太求婚，活動現場洋溢著幸福氛圍。弘道老人福利基金會彰化服務處處長施淑莉表示，弘道每年都會推動寒冬助老活動，今年需求550萬元，但募款了近2個月僅募到5成，年節將至卻尚缺275萬元，還需社會人士發揮愛心。

為了讓獨居弱勢長輩圓婚紗夢，弘道老人福利基金會與建國科技大學美容系、彰化在地婚紗公司合作，由建國科大美容科學生為長輩整理妝髮，讓阿嬤們能美美地走上紅毯。90歲賴阿嬤今年因為雙眼中風幾乎失明，加上耳朵嚴重重聽，雖然和兒子、媳婦同住，但是賴阿嬤因為擔心自己變成負擔，平常都在家中不願意出門，這次在志工和弟媳鼓勵之下，初次體驗穿白紗，她說：雖然看不清楚，但摸到的感覺也很新鮮。

74歲謝阿嬤在13年前兒子過世之後，就靠著做資源回收維生，過年因為沒有人圍爐，都是隨便弄點飯菜度過除夕夜，直到8年前弘道基金會開始服務謝阿嬤後，每年她都很期待和其他的長輩一起圍爐，感受熱鬧氣氛。今年謝阿嬤也穿白紗走紅毯，笑得非常開心，她說之前結婚雖然有穿過白紗，但沒有拍照留念，已經完全忘記穿白紗的感覺，這次穿婚紗感覺更緊張。

擔任弘道志工已經20年的姚寶珠今天也和先生葉站一起穿禮服走紅毯，為她拉裙子的是他們的孫子、孫女，她說，當年和美鎮還沒有弘道的服務站，但她從廣播中聽到弘道基金會招募志工，她覺得「服務孩子的志工多，老人更需要關懷」，因此投入老人服務行列，先生雖然沒有正式報名擔任志工，卻每在她要「出任務」時，無怨無悔擔任司機，開車載她和長輩，一路陪伴到現在兩人都快70歲了。她說：「人都會老，總有一天我們也會需要他人服務，現在還能付出，就多做一點，而且也可以交朋友」。

弘道老人福利基金會為長輩圓夢，獨居弱勢長輩挑戰「不老婚紗」，又興奮又害羞。記者凌...
弘道老人福利基金會為長輩圓夢，獨居弱勢長輩挑戰「不老婚紗」，又興奮又害羞。記者凌筠婷／攝影
分享
90歲賴阿嬤雖然雙眼幾乎失明，但用手摸的體驗穿婚紗，由建國科大美容科學生為她化妝...
90歲賴阿嬤雖然雙眼幾乎失明，但用手摸的體驗穿婚紗，由建國科大美容科學生為她化妝、戴上頭紗。記者凌筠婷／攝影
分享
志工姚寶珠（左）和先生葉站（右）在弘道服務長輩已經20年，認為從服務中交到很多朋...
志工姚寶珠（左）和先生葉站（右）在弘道服務長輩已經20年，認為從服務中交到很多朋友。記者凌筠婷／攝影
分享

婚紗獨居中風

延伸閱讀

新北莊敬高職連7年為弱勢家庭辦圍爐

王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人...

獅子有愛今寒冬送暖 景氣差圍爐爆桌增1倍

打開微波食品雞蛋爆炸 他右眼遭蛋黃噴濺「險些...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台中AQI空汙指數 仍呈橘、紅色警戒

2020-01-05 13:34

簡約暖宅 太平社宅可線上看屋

2020-01-05 00:03

彰化封街賽車 億元車王最拉風

2020-01-04 23:58

文化平權 台中歌劇院打造全齡、無障礙劇場

2020-01-04 23:26

夜宿台中國家歌劇院 首批房客回響熱

2020-01-04 23:23

邱瑗：打造國家歌劇院「全齡觀眾」文化平權藝術生活

2020-01-04 22:27

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

「彰化賽車節」競賽車無牌照開上馬路 還沒比賽就GG

2020-01-04 19:13

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

台中文化局打造7輛「寶島炫光巡邏隊」 燈會將亮相

2020-01-04 19:09

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37

台中太平社宅「開箱」 可線上賞屋

2020-01-04 15:32

百元年菜開賣 佛心攤商堅持7年不漲價省錢過好年

2020-01-04 13:11

台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19

台中11測站達紅色警戒 盧秀燕發文稱大氣擴散不佳影響

2020-01-04 11:50

「鄉野情」負責人連續2年捐百萬 助瑪利亞極重多障擴園

2020-01-04 10:56

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

「彰化賽車節」競賽車無牌照開上馬路 還沒比賽就GG

2020-01-04 19:13

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

高雄第一選區政見會 2女將夾攻現任邱議瑩

2020-01-04 19:04

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

檢舉偷排水汙染 高雄吹哨者獲高額檢舉獎金216萬元

2020-01-04 20:23

「南科效應」發酵 台南善化人口上月破5萬

2020-01-05 09:19

韓國瑜首次掃街 支持者一路高舉國旗喊凍蒜

2020-01-05 14:29

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

填補托育補助缺口 今年起滿2歲至3歲幼兒家長都可領

2020-01-04 20:40

中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17

屏東二選區公辦政見會9人到齊 3人互咬火力全開

2020-01-04 17:42

影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

2020-01-04 16:21

十年磨一劍 退警孫銘生讓魚骨重生作畫開文創展

2020-01-04 17:15

美食新天地／吉祥餐飲 肉羹麵、滷肉飯、海蚵麵線

2020-01-04 23:07

苗栗（火旁）龍今年多1部「牽龍」 光環境來助陣

2020-01-05 07:38

影／太可惡！楔隘古道年終大掃除 山澗竟清出大批尿布垃圾

2020-01-04 16:25

綠議員拍影片質疑路平 高市府：反映以前高雄爛路太多

2020-01-05 12:02

彰化封街賽車 億元車王最拉風

2020-01-04 23:58

北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58

被「黑」幫陳福海買票 2議員痛批網軍造謠

2020-01-05 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top