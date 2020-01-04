國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

歌劇院能過夜！台中國家歌劇院去年12月27日首度開放觀眾體驗12小時「夜未眠」，帶民眾在閉館後空無一人的歌劇院廊道、空中花園玩遊戲，一窺演出團隊在劇場工作、彩排，睡前還獨享3年來光影秀，最後在大劇院前廳點亮滿天星斗，「第一批房客」迴響熱烈，今年會再開放入住。

「劇場不單純看表演、看建築，台中歌劇院也能過生活！」歌劇院藝術總監邱瑗說，這是一場前所未有的創新、大膽安排，建築師伊東豊雄「美聲涵洞」就是從人類最早居所以洞穴發想，讓觀眾「住進涵洞」也貼近建築理念的意義。

邱瑗說，藝文場館閉館後空無一人，「夜未眠」讓觀眾一窺平時僅限工作人員使用的通道，走訪辦公室、排練室、卸貨碼頭、佈景修補室，舞台組現場示範使用製作佈景與道具的雷射切割機，夜宿民眾都大嘆驚奇。

首次「歌劇院夜未眠」剛好能欣賞優人神鼓《時間之外》15分鐘彩排，讓觀眾了解劇場在閉館後，場館內仍熱絡不已。

歌劇院「第一批房客」50人線上報名，很快秒殺，因無盥洗設備，需洗好澡自備睡袋，晚間8點開放「入住」，參與者有一家四口、閨密好友、情侶檔…除了劇場導覽也安排「空中花園尋寶遊戲」分組找字卡，首先拼出「歌劇院夜未眠」、「諸神黃昏」宵夜還能加菜；隔天起床有供早餐。

晚間在5樓餐廳品嚐熱騰騰的濃湯宵夜，50名「房客」在2樓大劇院前廳入睡，睡前投影3年來的「魔幻曲牆光影秀」加上泰武古謠〈天主經〉，後曲牆點亮滿天星斗，許多小朋友驚呼連連，「真的好像睡在山洞裡」，指著滿天星空聊起悄悄話，相當可愛！