國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界
歌劇院能過夜！台中國家歌劇院去年12月27日首度開放觀眾體驗12小時「夜未眠」，帶民眾在閉館後空無一人的歌劇院廊道、空中花園玩遊戲，一窺演出團隊在劇場工作、彩排，睡前還獨享3年來光影秀，最後在大劇院前廳點亮滿天星斗，「第一批房客」迴響熱烈，今年會再開放入住。
「劇場不單純看表演、看建築，台中歌劇院也能過生活！」歌劇院藝術總監邱瑗說，這是一場前所未有的創新、大膽安排，建築師伊東豊雄「美聲涵洞」就是從人類最早居所以洞穴發想，讓觀眾「住進涵洞」也貼近建築理念的意義。
邱瑗說，藝文場館閉館後空無一人，「夜未眠」讓觀眾一窺平時僅限工作人員使用的通道，走訪辦公室、排練室、卸貨碼頭、佈景修補室，舞台組現場示範使用製作佈景與道具的雷射切割機，夜宿民眾都大嘆驚奇。
首次「歌劇院夜未眠」剛好能欣賞優人神鼓《時間之外》15分鐘彩排，讓觀眾了解劇場在閉館後，場館內仍熱絡不已。
歌劇院「第一批房客」50人線上報名，很快秒殺，因無盥洗設備，需洗好澡自備睡袋，晚間8點開放「入住」，參與者有一家四口、閨密好友、情侶檔…除了劇場導覽也安排「空中花園尋寶遊戲」分組找字卡，首先拼出「歌劇院夜未眠」、「諸神黃昏」宵夜還能加菜；隔天起床有供早餐。
晚間在5樓餐廳品嚐熱騰騰的濃湯宵夜，50名「房客」在2樓大劇院前廳入睡，睡前投影3年來的「魔幻曲牆光影秀」加上泰武古謠〈天主經〉，後曲牆點亮滿天星斗，許多小朋友驚呼連連，「真的好像睡在山洞裡」，指著滿天星空聊起悄悄話，相當可愛！
邱瑗表示，國家表演藝術中心北、中、南三大場館各有特色，台中歌劇院特色是建築、觀眾年齡層廣。建築師伊東豊雄曾在巴黎街頭看到音樂演出和觀眾自然互動的感情交流，設計歌劇院才以「美聲涵洞」意念，營造讓音樂在空氣中流動的氛圍，「夜未眠」最後讓房客在大劇院前廳被美聲環繞入睡，貼近了建築設計讓音樂在空間流動的美感。
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