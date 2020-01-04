日月潭台灣鯛浮水面呼吸蚯蚓竄出 民眾驚呼異象

南投日月潭今天發生深水處的台灣鯛魚群突然浮到水面呼吸，隨後湖畔也有大批蚯蚓竄出，民眾認為不尋常。特生中心指出，動物異常行為無法斷定；應與地震無關，呼籲民眾勿驚恐。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源今天早上開船從伊達邵碼頭出發時，發現原本在深水處的台灣鯛，突然成群結隊游到水面，呈現要呼吸的樣子，但中午後已減少很多，不過他也發現湖畔有大批蚯蚓竄出，他認為是異象、不太尋常。

莊武源接受中央社記者電話訪問表示，他在日月潭開船開很久，經常一邊開船一邊觀察日月潭的狀況，依照他的經驗，台灣鯛通常只有小魚會游到水面呼吸，這次大魚游上來，加上蚯蚓也爬出來，依往常經驗告訴他，這樣的狀況太不尋常。

莊武源說，地震要發生之前都會有一些徵兆，以他的經驗來看，魚和蚯蚓都有不尋常的行為，才擔心是不是會發生地震。

行政院農業委員會特有生物研究中心人員接受中央社記者訪問時指出，日月潭除了有原有的野生魚種外，也有漁民養的台灣鯛以及部分民眾放生的魚，種類很多，有時也會游到水面上呼吸，除非是去現場查看，了解實際的狀況，不然沒有辦法判定動物異常行為的成因。

特有生物研究中心表示，蚯蚓鑽出土表是秋冬季節交替時常見現象，此次出現數量較多，才引起居民注意，應與地震無關，呼籲民眾不要自己嚇自己。