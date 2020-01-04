親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

洪秀柱韓國瑜台南造勢 空拍機疑鬧場遭警「擊落」

日月潭台灣鯛浮水面呼吸蚯蚓竄出 民眾驚呼異象

2020-01-04 22:25中央社 南投4日電

南投日月潭今天發生深水處的台灣鯛魚群突然浮到水面呼吸，隨後湖畔也有大批蚯蚓竄出，民眾認為不尋常。特生中心指出，動物異常行為無法斷定；應與地震無關，呼籲民眾勿驚恐。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源今天早上開船從伊達邵碼頭出發時，發現原本在深水處的台灣鯛，突然成群結隊游到水面，呈現要呼吸的樣子，但中午後已減少很多，不過他也發現湖畔有大批蚯蚓竄出，他認為是異象、不太尋常。

莊武源接受中央社記者電話訪問表示，他在日月潭開船開很久，經常一邊開船一邊觀察日月潭的狀況，依照他的經驗，台灣鯛通常只有小魚會游到水面呼吸，這次大魚游上來，加上蚯蚓也爬出來，依往常經驗告訴他，這樣的狀況太不尋常。

莊武源說，地震要發生之前都會有一些徵兆，以他的經驗來看，魚和蚯蚓都有不尋常的行為，才擔心是不是會發生地震。

行政院農業委員會特有生物研究中心人員接受中央社記者訪問時指出，日月潭除了有原有的野生魚種外，也有漁民養的台灣鯛以及部分民眾放生的魚，種類很多，有時也會游到水面上呼吸，除非是去現場查看，了解實際的狀況，不然沒有辦法判定動物異常行為的成因。

特有生物研究中心表示，蚯蚓鑽出土表是秋冬季節交替時常見現象，此次出現數量較多，才引起居民注意，應與地震無關，呼籲民眾不要自己嚇自己。

日月潭地震行政院

延伸閱讀

十年磨一劍 退警孫銘生讓魚骨重生作畫開文創展

海鮮版年貨大街！全國漁會周末擺攤台灣鯛買一送...

台灣鯛價略跌、未到賠本 學者：收購可做可不做

台灣鯛收購啟動 挨批花生翻版

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

邱瑗：打造國家歌劇院「全齡觀眾」文化平權藝術生活

2020-01-04 22:27

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

台中文化局打造7輛「寶島炫光巡邏隊」 燈會將亮相

2020-01-04 19:09

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37

台中太平社宅「開箱」 可線上賞屋

2020-01-04 15:32

百元年菜開賣 佛心攤商堅持7年不漲價省錢過好年

2020-01-04 13:11

台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19

台中11測站達紅色警戒 盧秀燕發文稱大氣擴散不佳影響

2020-01-04 11:50

「鄉野情」負責人連續2年捐百萬 助瑪利亞極重多障擴園

2020-01-04 10:56

台鐵海線還有8段單軌 雙軌高架化看法分歧

2020-01-03 23:32

南投醫院升格區域醫院 「掛號費不漲」

2020-01-03 23:18

C肝新藥開放申請 彰化衛生局籲把握機會

2020-01-03 23:17

追分成功雙軌通車 每天運能可26列次

2020-01-03 23:14

南投醫院升格區域醫院 掛號費不漲門診一次320元

2020-01-03 20:53

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南造勢喊破5萬人 蔡育輝「韓國瑜沒贏怎麼可能？」

2020-01-04 15:39

台中11測站達紅色警戒 盧秀燕發文稱大氣擴散不佳影響

2020-01-04 11:50

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48

破碎公路用心縫合變絕美 屏霧台公路將躍上國際舞台

2020-01-04 12:15

「彰化賽車節」競賽車無牌照開上馬路 還沒比賽就GG

2020-01-04 19:13

影／總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼續改善

2020-01-04 17:53

中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17

私房景點／宜蘭新護城河 垂柳花草好療癒

2020-01-03 23:17

十年磨一劍 退警孫銘生讓魚骨重生作畫開文創展

2020-01-04 17:15

高雄第一選區政見會 2女將夾攻現任邱議瑩

2020-01-04 19:04

影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11

屏東二選區公辦政見會9人到齊 3人互咬火力全開

2020-01-04 17:42

影／太可惡！楔隘古道年終大掃除 山澗竟清出大批尿布垃圾

2020-01-04 16:25

台中空氣品質紅色警戒 洪慈庸、楊瓊瓔互批

2020-01-04 12:19

影／他政見發表諷蔡英文敗家撈油 還撒「300萬」

2020-01-04 16:21

檢舉偷排水汙染 高雄吹哨者獲高額檢舉獎金216萬元

2020-01-04 20:23

黑鷹失事綠台中造勢取消 選前之夜補辦蔡英文視訊連線

2020-01-04 15:37

金山財神廟闢建北台灣財神宗教觀光園區 奔走8年明動土

2020-01-04 14:11

幸福巴士到基隆牙醫師幫洗牙 長輩：刷牙幾十年都刷錯

2020-01-04 09:59

蘇花改將通車 花蓮公布春節疏運

2020-01-03 23:50

嘉義新港媽「騎島平安」環台車隊 首來台南六甲恒安宮

2020-01-04 17:22

百元年菜開賣 佛心攤商堅持7年不漲價省錢過好年

2020-01-04 13:11

桃市發展中路地區 爭取增設國2匝道

2020-01-03 23:34

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

台南民治市民廣場音樂會 首邀曾上春晚的古箏樂團演出

2020-01-04 09:44

台東鸞山梅花盛開 梅農擔心蜜蜂少

2020-01-04 11:52

躍上小巨蛋前哨站 北流表演廳16日受理申請

2020-01-03 23:58

台鐵海線還有8段單軌 雙軌高架化看法分歧

2020-01-03 23:32

上車掃街 朱立倫強力輔選高雄正妹候選人黃韻涵

2020-01-04 16:22

北市電視政見會 腦麻候選人登台倡議 有人高唱大悲咒

2020-01-04 19:52

北市立委政見會交鋒／ 吳思瑤嗆李婉鈺別開都更芭樂票 汪志冰缺席

2020-01-04 15:35

水公司辦理施工 苗栗等5鄉鎮市8日停水11小時

2020-01-04 16:23

紓解塞車 汐止吉林街拓寬

2020-01-03 23:54

YouBike2.0 15日起台大、公館試辦

2020-01-04 00:00

基隆新生兒借書證 「像鋼彈機器人」好魔幻

2020-01-03 23:59

追分成功雙軌通車 每天運能可26列次

2020-01-03 23:14

國家歌劇院入住「第一批房客」 夜未眠揭露幕後世界

2020-01-04 22:26

超高車硬闖鳳鼻明隧道 依影像究責

2020-01-03 23:57

北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top