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影／台灣路況最差的一條路 隱藏Tiffany藍夢幻瀑布

2020-01-04 19:11聯合報 記者江良誠／南投即時報導

仁愛鄉的力行產業道路號稱是全國路況最差的道路，南投縣政府投入大批人力維護改善，但沿路部落風景壯麗，尤其是紅香部落的帖比倫瀑布，橘白線條的石壁峽谷，加上清澈乾淨的水質，映照出Tiffany藍般的夢幻瀑布，更被網友號稱是最美的峽谷，美景讓人驚嘆忘返。

南投縣長林明溱說，紅香部落帖比倫瀑布景觀非常漂亮，越來越多人想要探訪這處秀麗的秘境，但通往瀑布的路線是相當崎嶇，是由居民居民設法開出一條走道，部分路段還得用梯子和繩索攀爬。為了確保遊客安全，縣府和東勢林管處去年底會勘，希望改善步道及觀景平台施設安全，讓遊客到紅香部落泡溫泉，也有更安全路線欣賞帖比倫瀑布美景。

仁愛鄉長吳文忠說，帖比倫峽谷瀑布位於紅香部落，帖比倫溪源自百岳白姑大山，一路向南奔流鑿山開谷形成峽谷受注入北港溪，也是全台唯一沒有高落差水平注入迴旋瀑布，帖比倫峽谷的石壁，因長年礦物氧化，形成橘、白線條，在溪水的長期沖刷下，切割出美麗的弧型，成為宏偉的峽谷景觀，加上乾淨清澈如同翡翠般的溪水，視覺景觀讓人驚嘆。

為了發展仁愛鄉部落觀光，林明溱兩度到帖比倫瀑布實勘，決定在不影響自然環境前提下，設置步道及觀景平台，讓遊客能在最安全的位置欣賞自然美景。

林明溱說，力行產業道路沿線有8個部落，蔬菜、水果、茶葉農產運輸非常重要，過去因地質關係，力行產業道路常坍方中斷，縣府這5年來積極改善道路，路面平整化也強化排水系統，避免大雨沖刷損壞路面，提高行車安全。，投89線與現在相比已是天壤之別，縣府將再投入2億5000萬元持續改善，給居民與遊客更安全道路。

帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
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帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
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通往帖比倫峽谷的道路崎嶇難行，還得拉繩索、爬梯子才能克服地形落差。記者江良誠／攝...
通往帖比倫峽谷的道路崎嶇難行，還得拉繩索、爬梯子才能克服地形落差。記者江良誠／攝影
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帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
帖比倫瀑布水質清澈，搭配峽谷景觀，景致優美。記者江良誠／攝影
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帖比倫瀑布水質清澈，映照出如同翡翠般的美麗顏色。記者江良誠／攝影
帖比倫瀑布水質清澈，映照出如同翡翠般的美麗顏色。記者江良誠／攝影
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林明溱北港

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