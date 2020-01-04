台中文化局打造7輛「寶島炫光巡邏隊」 燈會將亮相

2020台灣燈會主燈區在后里，台中市文化局正在打造7輛「寶島炫光巡邏隊」行動裝置車，預計從2月8日至23日在主燈區巡迴踩街。文化局說，最炫一輛是6米長的「動物摩天輪」，有貓追老鼠象徵鼠年來臨，也是車隊最大型的裝置，2月8日上午在草悟道亮相，晚上就移師后里。

文化局長張大春說，「寶島炫光巡邏隊」由噪咖科技藝術團隊策畫，是7輛夜光裝置車隊，車輛大小根據裝置藝術設計，隊伍中有讓人會心一笑的巧思，還有許多令人意想不到的動物主角。

張大春說，7輛「寶島炫光巡邏隊」的設計、取材都是台中在地元素，搭配最新電子聲光科技。最炫一輛6米長的裝置車是「動物摩天輪」，以摩天輪的造型，有貓追老鼠象徵鼠年來臨，因主燈區在后里，當地最具特色是麗寶樂園的摩天輪，貓在摩天輪上追老鼠，充滿童趣。

其餘6輛裝置車還有「海洋爵士樂器車」，車體上有自動化樂器演奏、專業樂手吹奏薩克斯風，呼應台中市民最愛的爵士音樂節。

另4輛具在地城市概念的Ｑ版造型車，「蝴蝶珍奶車」、「鐵馬奇雞車」、「羊來了草莓車」、「狼來了楊桃車」創意十足，車隊壓軸是「環保垃圾車」，全車閃亮發光，搭配演員投垃圾橋段，與民眾互動。

張大春說，「寶島炫光巡邏隊」2月8日台灣燈會開幕當天，上午在市區草悟道踩街，晚間就到后里，燈會期間每晚2次在主燈區周邊遊街演出，會定點停在花博的「花舞館」前就變成大型花燈，讓遊客拍照、打卡，將是台灣燈會另一亮點。