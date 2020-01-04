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總價值逾10億超跑合體！彰化高鐵特區舉辦首場封街賽車

2020-01-04 18:17聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化汽車零組件產業發展蓬勃，據稱在彰化生產的零件可以打造一台車子，台灣極限賽車運動協會在彰化縣政府支持下，首度在彰化高鐵特區封街舉辦「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」，電影《賽道狂人》中擊敗法拉利的名車福特GT40現身，還專程塗上同樣車色，民眾能與價值近1億元的車王近距離接觸，相當興奮。

彰化高鐵特定區周遭過去常被認為冷清，空間活化不足，縣府這次促成台灣歷年來最大場賽車地點引人注目，前幾天就陸續有居民在路上看到多量上千萬的超跑名車被載運到現場，今天活動上有橫跨1960至2020年代，價值從100萬元至近1億元車輛，競賽入口迎賓的勞斯萊斯DAWN、Wraith價值超過2300萬等8台超跑，總價值就超過1億3千萬元，還有30多輛金龜車等民眾搶拍照。

台灣極限賽車運動發展協會理事長蔡欣宏說，封街拉力賽是一種街頭競速計時賽，過去在台灣賽車僅能在賽車場或進行跑山賽，這次在彰化縣支持下，封街提供全長5KM的柏油賽道相當難得，活動分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及老車組200多名國內外好手踴躍報名，目前會員已達7萬多人，賽車運動產業在台灣逐年擴大，

彰化縣長王惠美說，彰化有許多與汽車零組件相關的隱形冠軍產業，多到足夠組成一輛汽車，她希望透過專業賽事讓世界看到彰化汽車產業的努力，這次活動也結合在地農業特產行銷，希望到現場的民眾體會彰化特色。

「彰化賽車節」競賽入口就排出8台車輛，價值超過1億3千萬元，民眾大飽眼福。記者林...
「彰化賽車節」競賽入口就排出8台車輛，價值超過1億3千萬元，民眾大飽眼福。記者林敬家／攝影
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藍寶堅尼的Huracan為原廠競賽車，價值近3千萬。記者林敬家／攝影
藍寶堅尼的Huracan為原廠競賽車，價值近3千萬。記者林敬家／攝影
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「彰化賽車節」登場，價值近1億元的車王福特GT40，特別塗上與電影《賽道狂人》同...
「彰化賽車節」登場，價值近1億元的車王福特GT40，特別塗上與電影《賽道狂人》同樣車身到場展示。記者林敬家／攝影
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高鐵法拉利

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